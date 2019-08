La dirección nacional del Partido Popular criticó este sábado la "descarada campaña electoral" en la que está inmerso el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con su ronda de reuniones y contactos para la investidura, puesto que lleva "más de cien días" en funciones y "tres meses" de vacaciones "sin hacer los deberes" para ser reelegido.

Así lo afirmaron la vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Beltrán, y el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, durante la inauguración de la Escuela de Verano de NNGG de Málaga, que celebran este fin de semana en Marbella. Montesinos denunció la "descarada campaña electoral" que Sánchez ha acometido en la última semana al reunirse con más de 140 asociaciones de la sociedad civil con el fin de recabar ideas para un programa político que pretende pactar después con su socio Unidas Podemos.

A su juicio, Sánchez así ha reconocido y confirmado públicamente "sin ningún tipo de sonrojo que no hizo los deberes cuando acudió a las Cortes Generales" para el debate de investidura en julio y que las conversaciones con Unidas Podemos fueron únicamente "una batalla por el poder" en el Consejo de Ministros. "Ayer el señor Sánchez confirmó a los españoles que no había programa, que no había ideas y que no había proyecto", espetó. "Sánchez confirmó que sigue sin los apoyos necesarios. Más de 100 días después, todo sigue absolutamente igual pero España sufre de la parálisis reformista".

La vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Beltrán, fue más allá al afirmar que Sánchez se va ahora "unos días de vacaciones" tras desarrollar una intensa agenda de reuniones con entidades sociales en la última semana, pero recriminó que en realidad "lleva tres meses de vacaciones" dado que desde las elecciones generales del 28 de abril ha sido incapaz de llegar a un acuerdo de gobierno con sus socios parlamentarios.