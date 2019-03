Cospedal: "Los teatros para el teatro y ETA fuera, pero ya"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha lanzado un mensaje a la banda terrotista ETA después de su último comunicado: "Que se deje ya de teatros y que se disuelva de una vez". "Los teatros para el teatro y la vida para la vida y ETA fuera, pero ya", ha dicho con contundencia Cospedal durante su intervención en la apertura del congreso del PP de Andalucía.

Por otra parte, Cospedal ha advertido de que la política es "dar ejemplo" y el "mejor ejemplo" que se puede dar, ha señalado en un claro mensaje al Partido Socialista, es no planteándose nunca votar con Bildu. Ha hecho esta referencia a la situación en Navarra, donde el PSN está estudiando si presenta o no una moción de censura contra el Gobierno de Yolanda Barcina, que para salir adelante requeriría el apoyo de Bildu.

"El mejor ejemplo que se puede dar es no tener que pensar durante un día, ni siquiera tener que plantearse si se pacta con Bildu o no se pacta con Bildu", ha dicho la secretaria general del PP. Y ha añadido que un supuesto como éste su partido "no se lo tiene que pensar" porque los populares "nunca" van a pactar "con los que defienden a los terroristas". "No nos tenemos que pensar nada", ha añadido.

ETA y Navarra han sido dos de los temas que ha abordado Cospedal, que antes se ha centrado en la transición que se va a producir en el PP-A, que, en su opinión, es "precursor del cambio" que tendrá el gobierno de la comunidad autónoma. Además, ha pedido al próximo líder de la formación en Andalucía, Juan Manuel Moreno, que no deje que "ni lo que ha pasado, ni lo que pase, ni lo que pasará" le "desoriente" del que tiene que ser su objetivo, que es trabajar para los ciudadanos.

Cospedal ha señalado que Moreno cuenta con todo el apoyo del PP de Andalucía y de España y ha afirmado que el partido que saldrá del cónclave tiene que ser "un partido unido, fuerte y cohesionado".

Las primeras palabras de Cospedal en el congreso andaluz han sido para quien deja el liderazgo del PP-A, Juan Ignacio Zoido, y para el secretario general saliente, José Luis Sanz, que han hecho "un gran trabajo" del que tienen que sentirse "orgullosos". Y ha agradecido a este equipo su trabajo en un momento difícil en el que han "estado ahí".

Cospedal ha llegado al mediodía al palacio de congresos de Sevilla, donde la han recibido Juan Manuel Moreno, el todavía presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, los vicesecretarios generales Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons, y la futura secretaria general del partido, Dolores López Gabarro. A la entrada del palacio de congresos les han esperado los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Empleo, Fátima Báñez.

Minutos antes, Báñez ha subrayado a los periodistas que éste es un cónclave "muy importante" para el partido porque se va a "renovar el compromiso" del PP con los andaluces. Y ha asegurado que todo el PP andaluz se va a "volcar" para conseguir ser, además de un "partido ganador" un partido "de gobierno" en la Junta de Andalucía "para que el empleo y las oportunidades sean la nueva etapa".