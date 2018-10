Cospedal y su marido, a Villarejo tras destaparse la trama Gürtel: "¿Tú estarías en disposición de hacer algún tipo de trabajo puntual?"

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ofreció a Villarejo que trabajase para el PP después de que el comisario le contase que su equipo había tratado de destruir el pendrive que contenía la contabilidad fraudulenta de la trama Gürtel, la prueba clave de la investigación. Son nuevos fragmentos de su encuentro secreto, que esta mañana publica el digital moncloa.com.

Cospedal: "O sea, que en el famoso pendrive hay de todo..."

Villarejo: "Hay mucha chica. Hemos hecho todo lo posible por romper el pendrive"

Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal: "¿Tú estarías en disposición de, por ejemplo, hacer algún tipo de trabajo puntual de temas?"

Villarejo: "Yo no tengo ningún problema. Por lo menos los gastos alguna vez, me pagaréis alguna vez los gastos, ¿no?"

Cospedal: "Los gastos que los pague él".

Cospedal es la última protagonista de las grabaciones del ex comisario Villajero y no entiende el revuelo formado. "Hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella, y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca y no creo que tenga ese tema más transcendencia", se ha defendido la exministra.

Los audios desvelan que ese encuentro entre Villarejo y la entonces numero dos del partido en su despacho de Genova, fue planeado de forma minuciosa y precisa por el marido de María Dolores de Cospedal, que le recogería en un coche camuflado y lo llevaría hasta la sede de los populares sin ser visto.

Una reunión secreta aprovechando la ausencia de Mariano Rajoy, en plena investigación de la trama Gürtel. "No, si no hay nadie ahora, porque como estamos con el horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie. Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie", explicaba Cospedal

El Partido Popular mira para otro lado y dice que son conversaciones del pasado. Pero sin comentarlas.