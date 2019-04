Cospedal: "La tristeza es que el Gobierno de Puigdemont ha hecho un daño terrible que los catalanes no le van a perdonar"

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha lamentado que la "única tristeza" es que el Gobierno de Carles Puigdemont "ha hecho un daño terrible a su ciudadanía del cual los catalanes seguramente no le van perdonar".

En su intervención en el X Congreso de Nuevas Generaciones en Toledo, Cospedal ha asegurado que el Ejecutivo cesado de Puigdemont ha hecho del "incumplimiento de la ley, su seña de identidad". "Ha sido terrible no solo por el incumplimiento de la ley, lo que es grave es que se ha dedicado a empobrecer a Cataluña y los catalanes".

Se ha dirigido a los que señalan que aún es un Gobierno legítimo, puntualizando que "lo era", porque lo que no puede hacer un Ejecutivo "es dedicarse sistemáticamente a incumplir la ley que se le aplica a todos los ciudadanos", criticando a aquellos que no creen en la división de poderes que queda reflejada en la Constitución Española y que tratan "de enmarañar al país, de ponerle tachas de democracia" o decir que "no funciona". "En un país democrático los poderes del Estado son independientes, no hay ninguno que deba controlar al otro".

También ha lamentado que el "único dato más negativo" es que el empleo "no está creciendo en Cataluña" al mismo ritmo que lo está haciendo en España, que las cifras de turismo "están cayendo en picado" en esa región o que hay "más de dos mil empresas que ya se han ido", cuando esta Comunidad Autónoma era "tradicionalmente la locomotora de la economía española".