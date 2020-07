Cospedal: "No hay que manosear la Constitución, funciona bien"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado partidaria de no manosear demasiado la Constitución, que funciona "razonablemente bien" y que ha permitido fijar un modelo territorial como el de las autonomías que es "intrínsecamente bueno", aunque se haya abusado de su uso.

Cospedal ha hecho esa reflexión en un debate organizado por la Fundación Caja de Extremadura y la Fundación Presidente Rodríguez Ibarra sobre "La organización del territorial del Estado", en el que ha compartido escenario con el expresidente del Gobierno Felipe González y con dos de los ponentes de la Constitución, Miguel Roca y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón.

Después de subrayar que el Estado de las Autonomías "puede dar mucho de sí", Cospedal ha admitido que, no obstante, se ha abusado económica, política y administrativamente de él.

El problema no es el modelo, ha precisado, sino "el uso del modelo", y eso es algo que la crisis económica no ha creado, sino que simplemente ha permitido destapar antes, que no se ha sabido administrar con responsabilidad el sistema.

La también presidenta de Castilla-La Mancha ha señalado, en este sentido, que hace ocho años no había nada más "cómodo" que ser presidente autonómico, porque no tenían apenas responsabilidades y, en cambio, eran los encargados de repartir "subvenciones" y "dádivas". Ahora, sin embargo, los ciudadanos han empezado a creer que las comunidades autónomas son parte del problema, ha señalado.

La solución, ha opinado, pasa por reforzar los mecanismos de cohesión y coordinación del Estado, con el fin de terminar un ciclo que empezó con la Carta Magna y hacerlo con el consenso necesario.