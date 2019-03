De Cospedal: " Las cuentas del PP son únicas,claras, transparentes y limpias"

"Indignados", así ha dicho María Dolores de Cospedal que siente el Partido Popular tras las últimas informaciones publicadas. La mañana comenzaba con un extraordinario ajetreo en Génova, gota a gota, casi todos los nombrados alrededor del caso Bárcenas han ido emitiendo sus versiones al respecto.

Con semblante serio, María Dolores de Cospedal ha comenzado su comparecencia explicando que la ofrecía en nombre de toda la dirección del PP y destacó "su indignación hacia unas publicaciones que sólo pretenden dañar al PP". En esta misma línea ha transcurrido toda la rueda de prensa en la que la secretaria ha reiterado en numerosas ocasiones que niega "tajantemente" todas las publicaciones por lo que no les puede dar "validez". Al respecto añadió "no me siento inhabilitada para hacer mi tarea, porque desmiento tajantemente" esta información.

De Cospedal ha anunciado que se están estudiando las acciones judiciales que se van a emprender tanto en nombre de la organización como a título personal de todos los que se ven afectados por estas informaciones, porque "no vamos a consentir que se cuestione la honorabilidad del los miembros del partido".

La secretaria ha querido tranquilizar a la ciudadanía y ha afirmado que el PP siempre ha "cumplido escrupulosamente con la legalidad vigente" en cada momento. Y, además de la auditoría interna que ya está realizando la actual tesorera del partido y sus servicios legales, De Cospedal ha anunciado que todos los afectados en esta polémica llevarán a cabo una declaración jurada, de forma voluntaria, que ella ya ha realizado y el Presidente del Gobierno no "por cuestiones de agenda".

Las cuentas del PP las ha definido la presidenta de Castilla la Mancha como "únicas, claras, transparentes y limpias" y ha asegurado que Mariano Rajoy está "muy tranquilo", porque "este partido no tiene miedo a la transparencia y cuando ha tenido que actuar ha actuado".

En los mismo términos que comenzó la comparecencia terminó. La secretaria aseguró que ellos eran "los primeros indignados" y negó, de nuevo, la veracidad de los documentos publicados por El País. Además ha destacado en referencia a los comunicados emitidos por Bárcenas y Lapuerta que las propias "personas a las que se les atribuye las autorías niegan la veracidad" de los papeles.