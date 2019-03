Cospedal acusa al PSOE de pensar en la sucesión de Zapatero y no en los parados

La secretaria general del PP y presidenta de esta formación en Castilla-La Mancha, ha afirmado que es "inasumible" que el PSOE esté "entretenido" en la Convención Autonómica de Zaragoza en ver quién va a ser el sucesor del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, cuando hay "4.700.000 parados" y "1.300.000 familias con todos sus miembros en paro".

"Lo que necesita España es un cambio porque no vamos a resignarnos con 4.700.000 hombres y mujeres en paro"

Así lo ha expresado Cospedal durante la presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Campo de Criptana (Ciudad Real), Santiago Lucas-Torres, donde ha criticado que en el PSOE "estén presentando su convención" y que en la misma estén "entretenidos a ver si va a ser Rubalcaba o Chacón o si sigue Zapatero".



La número dos del PP ha afirmado que el paro registrado en España es "inasumible", y ha denunciado que Rubalcaba "diga que ya lo sabían" y sin embargo en el Gobierno "no hayan hecho nada".



"El señor Rubalcaba dice que esto el Partido Socialista ya sabía que iba a pasar y que nos tranquilicemos. Y si ya sabían que iba a pasar, ¿por qué no

han hecho nada para impedir que pasara?", ha apostillado Cospedal, quien ha asegurado que a los españoles les "da igual" el debate sobre la sucesión de Zapatero, ya que "lo que necesita España es un cambio porque no vamos a asumir ni a resignarnos con 4.700.000 hombres y mujeres en paro".