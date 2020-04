Coronavirus Galicia: Última hora, datos y noticias de hoy, en directo

Según los últimos datos difundidos por el Comité Técnico, Galicia cuenta con 6.151 pacientes contagiados y 190 muertos. Consulta a continuación las últimas noticias del coronavirus en Galicia hoy y la última hora de Lugo, A Coruña, Pontevedra y Ourense.

Galicia recibe los test prometidos por el Gobierno

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que 57.760 test para detectar el coronavirus han llegado desde el Gobierno central. "Los microbiólogos los valorarán e indicarán el mejor protocolo para usarlos de inmediato", ha dicho. En cambio, Núñez Feijóo indica que no fue capaz de "entender" la petición del jefe del Ejecutivo de que las comunidades faciliten un listado de infraestructuras en las que acoger a los positivos por coronavirus que sean asintomáticos. "Yo no he entendido muy bien en qué consiste esa propuesta. No sé exactamente para qué, ni con qué fin".

Donación de sueldo por parte del equipo de Gobierno

El Ejecutivo de Núñez Feijóo donará el 30% de la nómina de abril a la lucha contra el coronavirus. A través de Twitter, Feijóo incide en que, "más allá de esta aportación económica que no es determinante", lo que él y el resto de miembros del Gobierno pretenden es "solidarizarse" con las personas que estos días pierden ingresos.

Más controles en carretera durante la Semana Santa

El Ministerio del Interior aumentará los puntos de control en carretera, así como los controles nocturnos y de madrugada durante la Semana Santa, con el objetivo de evitar desplazamientos en estas fechas para contener el número de contagios de coronavirus.

Llega más material sanitario a los hospitales

El Ayuntamiento de A Coruña ha efectuado una donación de equipos de protección individual contra el coronavirus para los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Desde el inicio del estado de emergencia, distintas empresas les han hecho llegar pantallas de protección y trajes de distintas tallas.