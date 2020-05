Los datos del coronavirus en Cataluña recogen 20 nuevos fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas. Son ya 11.,723 personas las que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia por coronavirus. El número de casos positivos de coronavirus es de 63.259 en función de pruebas diagnósticas PCR o test rápidos, un cifra que se suma a los 211.049 casos sospechosos que presentan un cuadro propio de infección por coronavirus y que se están tratando como tal.

Casos graves por coronavirus en Cataluña

El número de personas contagiadas de coronavirus que ha necesitado atención hospitalaria desde el inicio de la pandemia por presentar síntomas graves es de 4.005 ingresos. Actualmente los ingresos de gravedad son 245. Las altas hospitalarias de enfermos que han superado las consecuencias del coronavirus es ya de 36.579 desde el inicio de la pandemia.

Ataque del coronavirus a los mayores en Cataluña

Los mayores son un grupo de riesgo y, desde el inicio de esta crisis sanitaria, son un colectivo que necesitan una mayor prevención y cuidados. En las residencias de mayores, un total de 13.220 personas han dado positivo en coronavirus. Una cifra que se engorda en 36.186 personas más por ser casos sospechosos.

Creación de una comisión de investigación sobre las residencias de mayores

Se celebra un debate y votación de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la gestión en las residencias de mayores durante esta pandemia por coronavirus. La resolución la presentan Cs, el PSC-Unidos, CatECP, la CUP y el PPC.

Mascarilla desde los 6 años en donde no haya 2 metros de separación

Desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en las zonas públicas donde no se pueda mantener una distancia de más de 2 metros. Todos los ciudadanos, a partir de los 6 años, deben llevarla en interiores y en exteriores en los que no se pueda mantener el distanciamiento social. En las excepciones que contempla la norma se incluye la excepción de poder correr sin ella y también para casos lógicos como comer o casos en los que por salud, como en cuadros de ansiedad, no sea compatible. El objetivo es minimizar los riesgos en lugares cerrados y públicos donde se produce una gran concentración de personas y proteger la salud de todos los ciudadanos. La Orden establece que es también re-comendable en los niños de entre 3 y 5 años.

Rubí reparte mascarillas para niños y mayores

El ayuntamiento de Rubí, en Barcelona (Cataluña), distribuye mascarillas para todos los niños y niñas de entre 3 y 14 años y también para personas mayores. Las mascarillas son FPP2 y las fabrica una empresa de la ciudad. Son reutili-zables y se pueden lavar hasta 140 veces. El reparto se hace en los domicilios, técnicos del ayuntamiento van puerta a puerta. En total se repartirán 10.918 mas-carillas a niños y 12.523 a personas mayores de 65 años. el kit va acompañado con una infografía para que sepan cómo colocársela.

Las secuelas del coronavirus

El Pabellón Salud Vall d'Hebron, en Cataluña, acoge la rehabilitación de pacientes post-Covid-19 con secuelas graves, como miopatías, que producen parálisis secundaria; plexopatía, dolor y pérdida de movilidad y sensibilidad en el brazo y el hombro; y atrofia muscular severa por desuso de la musculatura después de un ingreso.

Cielos despejados en Cataluña

Los cielos están sin nubes, pese a brumas y nieblas de primera hora de la mañana. En el Pirineo y en el Prepirineo no se descartan chubascos, principalmente por la tarde. Y en cuanto a los termómetros, las mínimas en ascenso y las máximas se mantienen.