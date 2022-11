Corinna, sobre el rey emérito: "En mi corazón, él era mi marido"

Nuevos episodios, nuevas revelaciones. El podcast en el que Corina Larsen desgrana toda clase de detalles de su relación con el rey emérito, con su versión de los hechos durante varios años, incluye fragmentos sobre el pago del viaje de boda de Felipe VI y Letizia así como la existencia de bolsas de dinero en efectivo.

Esto último ocupa buena parte del segundo capítulo de la serie radiofónica, ya disponible en Internet. "Lo veía volver de los viajes y era feliz, como un niño de cinco años. Llevaba bolsas llenas de dinero en efectivo. Yo me quedaba sin palabras y le decía: 'Dios mío, ¿qué es esto?'. Y era como: 'Ah, esto es de mi amigo, esto de ese otro'. Parecía una situación muy habitual".

Los pormenores con los que la empresaria alemana adorna su historia no dejan en muy buen lugar a Juan Carlos I. "Si le hacía alguna pregunta me respondía: 'Ay, eres tan dramática. ¿No entiendes cómo funciona España?' No, claramente no lo entendía. Él llamaba a alguien que tenía una gran variedad de vinos", asegura en el podcast. "Decía que le encantaban y que si le podían enviar alguno. Lo siguiente que veías es que le llegaban veinte cajas de ese vino. Su deseo era una orden".

El podcast, 'Corinna and the King', narra también el disparo fortuito con el que Juan Carlos terminó con la vida de su hermano, Alfonso de Borbón. Incluso Corinna se atribuye la organización de la luna de miel de los actuales reyes, Felipe y Letizia, pagada, según ella, entre Zarzuela y la empresa catalana Navilot.

Relación sentimental

A los detalles sobre los supuestos negocios del rey emérito se suman los propios de su relación sentimental, que Corinna no tiene problema en explicar en primera persona: "Me llamaba diez veces al día y cada día me enviaba flores, cartas. No eran cartas de amor estereotipadas, eran cartas de amor muy sinceras. Todas escritas a mano. Hablaba sobre cómo me echaba de menos".

Y hay más: "nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi marido". El podcast incluye intervenciones de periodistas, escritoras e historiadores y explica que, después del accidente en Botsuana, la relación entre ambos pasó a ser de amistad: "no quise formar parte de una estructura parecida a un harén", asegura Corinna.

Todo esto coincide con la vista, celebrada hoy en Londres, para analizar el recurso de Don Juan Carlos para evitar la admisión a trámite de la demanda de Corinna Larsen contra él. Con el objetivo de rebatir que el rey emérito goza de inmunidad, la defensa de la empresaria alemana ha esgrimido la amistad entre él y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, destacando que era "su gran protector y aliado". Una vez terminada la vista, la resolución podría retrasarse hasta finales de diciembre o principios del año que viene.