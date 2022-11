Corinna Larsen dice que el rey emérito volvía de los viajes "con bolsas llenas de efectivo"

Corinna Larsen ha dicho en una nueva entrega de su podcast que el Rey Juan Carlos I regresaba de sus viajes "con bolsas llenas de dinero en efectivo". Así lo ha dado a conocer la empresaria alemana y además ha dado a conocer toda clase de secretos sobre la vida del emérito.

En esta entrega, titulada 'Vivir del cuento. Muerte, democracia y bolsas de dinero', Larsen ha revelado también algunos datos como el momento en el que Juan Carlos I acepta tomar las riendas tras la muerte de Franco, su papel en el golpe de Estado o la muerte de su hermano menor, Alfonso, en 1956.

Larsen, subrayando que no entendía aquello, ha asegurado este lunes que el rey emérito la tildaba de "dramática" tras ser preguntado por el origen de ese efectivo con el que llegaba de los viajes y ha puesto sobre la mesa la periodicidad, al parecer, de esta actividad, afirmando ella misma que "parecía una situación muy habitual".

"Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años, traía bolsas llenas de efectivo", ha explicado Corinna. "Si le hacía alguna pregunta me contestaba, 'ay eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España'", añade en su testimonio.

Asimismo, con respecto a la muerte de Alfonso, Larsen ha asegurado que el rey "en el fondo de su alma y de su cabeza siente una gran culpa".

"Estaban jugando un juego estúpido pero en cualquier caso él cargó el arma", destaca la empresaria en esta segunda entrega del podcast, quien asegura que la primera reacción del padre del emérito fue preguntarle si lo había hecho a propósito.

"La primera reacción de su padre fue preguntarle 'prométeme que no lo has hecho a propósito'. Me puedo imaginar cómo se debió de sentir porque aquello significaba que el padre pensaba que había disparado deliberadamente a su hermano", recoge el podcast en el que Corinna ha participado.

Asegura haber sido acosada

Ya en la anterior entrega, Corinna Larsen aseguraba haber sido acosada por los servicios de inteligencia españoles con el objetivo de devolver los 65 millones de euros que había recibido, supuestamente, de Juan Carlos I.

Asimismo, la empresaria alemana explicaba cómo se conocieron ella y el Rey y, además, cómo este, aparentemente, le mandaba de forma diaria cartas y flores a su casa.