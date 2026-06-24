Contratos, subvenciones y prostitución: la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Tito Berni

La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, al considerar que participó en una trama que presuntamente obtenía beneficios económicos a cambio de facilitar contactos, contratos y ayudas públicas a empresarios.

El escrito de acusación del denominado caso Mediador atribuye al exparlamentario los delitos de cohecho continuado y pertenencia a organización criminal. La investigación también se dirige contra otras 13 personas, entre ellas empresarios, cargos públicos y el mediador que da nombre a la causa.

Según sostiene el Ministerio Público, la estructura comenzó a operar en 2021 mediante un reparto de funciones entre sus integrantes. La Fiscalía considera que Tito Berni, su sobrino Taishet Fuentes Curbelo y Marco Antonio Navarro Tacoronte diseñaron un sistema para ofrecer a empresarios del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables acceso a negocios privados, contratos públicos, subvenciones y otras ventajas administrativas.

Una trama con 14 acusados

La acusación no se limita al exdiputado socialista. La Fiscalía solicita once años de cárcel para su sobrino, que sucedió a Fuentes Curbelo al frente de la Dirección General de Ganadería de Canarias y al que también atribuye un delito de estafa.

La petición de condena más elevada recae sobre Marco Antonio Navarro Tacoronte, señalado como intermediario entre la organización y los empresarios. Para él se reclaman trece años de prisión.

La causa también incluye al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien se piden dos años de cárcel por una supuesta colaboración con la trama. Además, ocho empresarios se sentarán en el banquillo por haber aceptado realizar pagos a cambio de las gestiones ofrecidas por los acusados.

Pagos, regalos y beneficios públicos

La Fiscalía sostiene que los empresarios debían realizar una aportación inicial de 5.000 euros que se presentaba como un patrocinio para una asociación deportiva presidida por el entonces diputado.

A partir de ahí, según el relato de la acusación, se producían ingresos en cuentas vinculadas al entorno del mediador para su posterior distribución entre los implicados.

Parte de esos fondos, añade el escrito, se destinaban al pago de cenas, viajes, hoteles y servicios de prostitución. La investigación también recoge solicitudes de dinero en efectivo realizadas por algunos de los acusados. Entre los mensajes incorporados a la causa figura uno atribuido al general Espinosa en el que reclamaba: "Lo que te quepa en los bolsillos".

La Fiscalía considera que todas estas actuaciones formaban parte de una estructura organizada que utilizaba la influencia de sus integrantes para ofrecer supuestas ventajas en la Administración a cambio de contraprestaciones económicas.

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