Consulta en este mapa todas las incidencias en las carreteras a causa del temporal Filomena

El temporal Filomena ha colapsado gran parte de España y ha dejado un manto blanco en distintas comunidades del centro y este de España, en las cuales se han podido ver miles de coches inmovilizados por la nieve, desperfectos en cubiertas o árboles caídos.

A causa de la borrasca, las carreteras secundarias cortadas o con obligación de cadenas son ya más de medio millar. Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades que han tenido los problemas más graves. Pero no son las únicas, también en Cataluña y la Comunidad Valenciana el consejo es no hacer desplazamientos de ningún tipo si no es imprescindible.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios y eviten desplazamientos porque "la situación es grave", una petición a la que se ha sumado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según el último balance de la Dirección General de Tráfico, tres carreteras permanecen cortadas en la red principal, una en Girona y dos en Toledo, junto a 45 en la red secundaria. Mientras que ya son obligatorias las cadenas para circular en 611 vías y puertos, cien de ellos de la red principal.

Asimismo, sigue restringido el tráfico a los camiones en la A3 en Valencia, la A50 en Ávila y todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Pero la consecuencia más grave, por el momento, es la muerte de un hombre de 54 años en Madrid, el cual ha sido encontrado sepultado por la nieve en su coche.

Castilla y León

Por su parte, el Centro de Emergencias Castilla y León ha gestionado 188 avisos relacionados con la meteorología adversa y 157 camioneros han tenido que pasar la noche en Arévalo (Ávila), donde se sitúa una de las trece "áreas de embolsamiento" habilitadas en seis provincias de Castilla y León.

Castilla-La Mancha

Por otro lado, alrededor de 27.000 abonados de Castilla-La Mancha se encuentran sin suministro eléctrico desde las 11:00 horas de este sábado debido a la nieve, de ellos, más de la mitad se encuentran en municipios de la provincia de Toledo.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, el temporal impide la circulación de trenes de alta velocidad y ha provocado el corte del suministro eléctrico en una zona Benagéber (Valencia). Además, se ha tenido que cerrar el puerto de Gandía y, de forma parcial, el de Valencia.

Cataluña

Durante la madrugada el temporal ha llegado también a la zona sur Cataluña, donde se han acumulado hasta 30 centímetros de nieve, aunque, por el momento, no se han registrado muchas incidencias ni ha habido vehículos atrapados.

Aragón

Prácticamente todas las carreteras de Aragón están afectadas por la nieve y, aunque la situación está "controlada con dificultad", según ha afirmado la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, se prevé que aumenten las complicaciones a lo largo de la jornada. Asimismo, no se descarta recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME).