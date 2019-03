La consejera de Educación de Madrid espera que los funcionarios sean "responsables"

En una entrevista en Onda Cero, la responsable en materia educativa ha recalcado que "todos los institutos abrirán" el día 14 al haber previstos unos servicios mínimos, que serán fijados por la propia Consejería de Educación y Empleo, como en otras ocasiones. "Puede ser que la jornada no sea normal y ordinaria, pero abrirán todos los institutos", ha aseverado.

Asimismo, Figar ha querido recalcar que otras huelgas convocadas por los sindicatos "no han tenido demasiada incidencia", por lo que ha confiado en que "los funcionarios sean responsables para no acudir a la huelga".

La consejera ha asegurado que está "muy decepcionada" con los sindicatos al no acudir a las dos reuniones convocadas por la Comunidad de Madrid para tratar este conflicto laboral debido a la decisión de ampliar a 20 horas el horario lectivo. "Los sindicatos luego dicen que hay que dialogar y ellos han renunciado al diálogo", ha criticado.

"Esa especie de pseudo-alianza de organizaciones sindicales, indignados virulentos del 15M, PSOE y IU desde luego que a mi no me da de qué pensar y tampoco quiero decir nada", ha indicado.



En cuanto a los recortes, la consejera ha insistido en la idea de que las administraciones públicas, al igual que las familias y las empresas, deben "apretarse el cinturón" en época de crisis. Y ha destacado que se trata de que el ajuste "no afecte a la calidad de la Enseñanza".

Además, ha tachado de "absolutamente falso" que se dé la situación de que profesores vayan a impartir materias que no sean afines, una cuestión que ha atribuido a bulos con la intención de manipular. "Son bulos. La normativa de materias es nacional y la fija el Ministerio", ha reseñado, al tiempo de añadir que se trata de "mentiras con el ánimo de manipular".

Además, ha subrayado que los 80 millones de euros que ahorrará la Comunidad al ampliar el horario lectivo permitirá no tocar partidas sociales, como las becas de comedor, los cheques de libro o la puesta en marcha de más centros bilingües. "Todo esto es muy importante para la convivencia en el instituto y la calidad de la enseñanza", ha remachado.