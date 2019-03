El Congreso convalida el decreto de nuevos ajustes sólo con los votos del PP

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido en el Congreso de los Diputados los nuevos ajustes y medidas del Gobierno. Montoro ha asegurado que "no hay dinero en las arcas públicas para pagar los servicios públicos" y por eso ha pedido al resto de partidos del hemiciclo que reconsideren su voto en contra de los ajustes.

Montoro ha criticado duramente a Alfredo Rubalcaba y ha responsabilizado en gran parte de la actual situación al gobierno socialista, al que ha acusado de hacer, ahora desde la oposición, "demagogia fiscal". "Si Zapatero hubiera acortado la legislatura, nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento y no hubiéramos llegado a este nivel de deterioro", ha opinado Montoro.

El principal problema de la economía española, ha subrayado Montoro, es una deuda externa que llega al 92 % del PIB "y no cuatro especuladores que atacan para ganar dinero". Por todo ello ha pedido a la oposición que "se deje de ideologías" y de "retóricas de izquierdas" porque "no tendremos salida sin un entendimiento", entre otros motivos porque muchos de los grupos de la Cámara tienen responsabilidades de gobierno en CCAA y ayuntamientos, que también deben cumplir con los objetivos de déficit público, ha recordado.

Pide aceptar la renuncia a los servicios públicos no financiables

"Nos conviene renunciar a lo que no es financiable si queremos conseguir factores de éxito, y explicar sin subterfugios que lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo porque lo que hace es lastrar las posibilidades de bienestar de los ciudadanos", ha dicho Montoro, en su defensa en el Congreso del nuevo decreto de ajuste.

Montoro ha insistido en que "los servicios públicos dependen del nivel de renta y ocupación del país y del número de personas que trabajan y pagan impuestos" y ha reflexionado en que "no todo es positivo y no todo cabe en los servicios públicos".

La paga extra de los funcionarios no se suprime, se congela

Montoro ha afirmado que, en términos de retribuciones, no hay una bajada como la que aprobó el PSOE en la pasada legislatura del 5 %. Lo que presenta el Gobierno del PP es un "retraimiento" de esa paga a partir del 2015 y de acuerdo con las necesidades presupuestarias, ha precisado. Por ello, Montoro ha pedido al resto de partidos que "no se confunda a nadie con que hay una minoración en la retribución".

La caída de cotizaciones compensará la subida del IVA

Montoro, ha defendido que la bajada de cotizaciones sociales en 2013 y 2014 "dará lugar a la creación de empleo, compensando perfectamente los efectos negativos que tiene la subida del IVA en el momento actual".

También ha comentado futuras iniciativas tributarias como la eliminación de desgravación en el IRPF por compra de vivienda a partir de 2013, que se tramitará como proyecto de ley, no como decreto, ha explicado Montoro. Se ha referido asimismo al "fracaso recaudatorio" en el impuesto de sociedades, que cambiará para "asegurar la recaudación" y el cumplimiento del objetivo de déficit público este año "a la vista de cómo han ido los primeros meses".