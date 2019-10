Cuatro "red skins" han sido condenados a penas de 18 meses de cárcel y un quinto a un año de prisión por atacar una carpa de la plataforma Barcelona con la Selección en 2016 y agredir a tres aficionados de la Roja que ejercían de voluntarios. La juez de lo penal número 16 de Barcelona ha considerado probado que los jóvenes insultaron y golpearon a los seguidores de la selección española de fútbol y destrozaron la carpa motivados por su "animadversión ideológica a todo lo que representa España y lo español", por lo que deberán indemnizar con más de 6.000 euros a las víctimas.

DESPERDICIS

Los cinco pertenecen al grupo "radical y violento" Desperdicis, un colectivo ultra de la grada de animación del club Unió Esportiva Sant Andreu de Barcelona, y uno de ellos fue condenado por la paliza que simpatizantes del Ateneu Independentista La Torna de Gràcia dieron a cinco ucranianos en 2014.

Han sido absueltos del delito de pertenencia a grupo criminal al considerar la juez que actuaron en "coautoría" en dicha ocasión pero que no existen pruebas de que hayan cometido algún otro hecho delictivo en conjunto, si bien y a título individual "dan apoyo por sus propias ideas radicales y extremas a otros grupos". De acuerdo con la magistrada, los jóvenes perpetraron un ataque "gratuito" con la voluntad de "hostigar y humillar" a los voluntarios, a quienes no conocían de nada, por lo que, tras insultarlos, "comenzaron a destrozar la carpa, propinando patadas a las sillas, mesas y cuanto material había allí". Debido a ello, "no se trató de una mera gamberrada -tal como lo calificó uno de los condenados- sino de un ataque provocado por motivos de odio contra lo que representa España", apunta la sentencia. Los "red skin" se movieron "con ánimo de menoscabar la integridad física y humillar por sus ideas" a las seguidoras de "la Roja" produciéndoles "una clara humillación y vejación" cuando las golpearon, insultaron y se llevaron el merchandising y el bolso de una de ellas lo que, según la juez, hizo "aumentar el temor por cuanto tenía en su interior las llaves de casa y documentación".