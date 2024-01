Feijóo, ante la multitud concentrada en Plaza de España, en Madrid: "Entre amnistía y España, España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos del partido, se han concentrado en Plaza de España, en Madrid, para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. Fuentes del PP aluden a una participación de unas 70.000 personas, que han abarrotado las calles del centro de Madrid, una asistencia "histórica" a 48 horas de la aprobación de la ley de amnistía, mientras que Delegación de Gobierno da la cifra de 45.000 personas.

Varias vías del centro de la capital se han visto cortadas: Gran Vía desde la Plaza de España hasta San Bernardo, la calle Princesa desde la Plaza de España hasta la calle Marqués de Urquijo y la Cuesta de San Vicente. El lema que les ha acompañado durante esta multitudinaria concentración ha sido: 'En defensa de la igualdad de los españoles'. Entre banderas de España y de la UE, los principales líderes del partido han clamado contra la amnistía.

"España no se va a dejar engañar"

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que mientras "Sánchez ha comprado la investidura", el PP defiende aspectos primordiales como los "presupuestos del Estado, la Justicia o la igualdad", y se posicionan "al otro lado para construir puentes y derribar muros". El líder de los populares califica esta convocatoria como un claro ejemplo de "que España no se calla, no se va a dejar engañar" y de que "España no se vende, y menos en nombre de aquellos que no les interesa España".

"Vamos a derribar un muro. Vamos a cambiar una España que quieren someter a los intereses de una sola persona, en una España en la que se refleje el sentir mayoritario. Se tarde lo que se tarde, aquí estaremos de pie defendiendo nuestro paçis", se mostraba contundente el líder de los populares. "Los delitos serán castigados, los ciudadanos respetados, el gobierno será de todos y para todos".

"Ya veis que Zapatero le acompaña a todas partes para asegurarse que Sánchez, y no él, sea recordado como el peor Presidente de la Democracia española". "Sánchez pasará a la historia por sus mentiras disfrazadas de cambio de opinión", sentenciaba ante la multitud.

"Sánchez tendrá un final más pronto que tarde"

El líder del PP también ha lanzado una advertencia contundente al jefe del Ejecutivo. Dice Feijóo que Sánchez será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá un "final más pronto que tarde" porque "España no se vende" y ha provocado una "tormenta de dignidad" en todo el país que "cada día es más fuerte". Considera que España no le va a "pasar una". "Vamos a rescatar democráticamente este país", ha proclamado Feijóo.