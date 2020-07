El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que preside el juicio que ha comenzado este jueves en este órgano contra 22 miembros de la Asamblea de Electos de Batasuna, conocida como Udalbiltza Kursaal, por integración en ETA ha ordenado hoy la busca y captura de Xarlo Etxezarreta tras constatar que no había acudido a la vista.

Al inicio del juicio y después de que la secretaria del tribunal leyera los cargos contra los acusados y manifestara que Etxezarreta no se encontraba presente, el presidente del tribunal ha preguntado a su abogado las razones de la ausencia. El letrado ha manifestado que su cliente ya había anunciado públicamente su intención de no acudir hoy a la Audiencia Nacional por determinadas razones que no explicó a la Sala.

Además de decretar la busca y captura de este acusado, responsable de Udalbiltza-Kursaal en Iparralde (país vasco-francés), el tribunal ha librado una euroorden a Francia para que sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional y pueda ser juzgado por esta causa.

El fiscal Juan Moral pide diez años de prisión por pertenencia a ETA para los 22 procesados, y otros cinco años de cárcel para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri- por el delito de malversación de fondos públicos.

Según su escrito de calificación provisional, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado "Proyecto de Construcción Nacional" de la banda y depende directamente de ella.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen Eta Cohesio Fondoa. Estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos desviados desde los 62 ayuntamientos que pertenecían a Udalbiltza, y para la captación de subvenciones públicas.

Además de esta primera sesión, el juicio está señalado para losdías 16, 22 y 23 de julio y 7, 8, 9, 13, 14 y 15 de septiembre.