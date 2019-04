Colau: "No comparto la estrategia de los CDR, porque para defender los intereses de Cataluña dañar su imagen me parece un autoboicot"

La alcaldesa de Cataluña, Ada Colau, ha analizado en 'un café con Susanna' los últimos acontecimientos que copan la actualidad de Cataluña. Consciente de que le ha "tocado uno de los periodos históricos más difíciles de la democracia", Colau ha criticado abiertamente las acciones que están llevando a cabo los CDR.

"Yo no comparto la estrategia de los CDR, porque creo que para defender ahora los intereses de Cataluña dañar su imagen, o bloquear, o no facilitar su funcionamiento sencillamente me parece una forma de autoboicot. No entiendo cuál es la estrategia, no lo comparto en absoluto", pero matiza: "No hablo de violencia porque en las calles de Barcelona no hay violencia".

Colau llama a preguntarse por las protestas, porque dice: "Con la situación que hay es lógico que haya protestas". La alcaldesa ha abogado porque "todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para hablar de soluciones y no de aquello que nos bloquea". Colau, igual que Xavier Domènech pide al PSC que deje "de avalar el 155", pero también insta a los independentistas "que han ganado las elecciones" a que hagan "una propuesta realista, viable, de Gobierno para que efectivamente se pueda acabar con el 155".

Precisamente, la aplicación del 155 en Cataluña costó a Colau la ruptura con el PSC en su pacto de Gobierno. "Yo no quería renunciar a esa alianza", dice la regidora catalana que justifica lo ocurrido diciendo que "fue el PSOE quien se excluyó de ese pacto de Gobierno al tomar ese posicionamiento tan radical al lado del PP y de Ciudadanos, pero nosotros siempre hemos estado por los acuerdos de izquierdas".

Colau ha sido muy dura con el 155 porque asegura "forma parte de esa judicialización de la política y de la intervención por la fuerza de una institución democrática que se elige con el voto de los ciudadanos, que es el máximo mandamiento democrático, y eso es lo que el 155 se ha cargado de raíz." También ha descartado la posibilidad de un gobierno telemático de Puigdemont ya que "hace falta un gobierno efectivo y yo le puedo decir como alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona que el gobierno tiene que estar presente, no puede estar en otro lado".

Sobre la futura maternidad de Irene Montero

La alcaldesa de Barcelona no ha esquivado la noticia de la futura maternidad de Irene Montero y ha deseado tanto a la Portavoz de Podemos en el Congreso como a Pablo Iglesias "que lo disfruten y que no se preocupen del qué dirán".

Además ha reconocido el derecho a que "cada mujer organiza su maternidad, su vida laboral y su vida en general como puede y como le conviene" porque aclara "lo que tenemos que garantizar es que haya derechos", pero defiende la libertad de cada uno de decidir qué hacer.