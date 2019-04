Cristina Cifuentes:"Ciudadanos ejerce más presión al PP que al PSOE"

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hablado esta mañana en Onda Cero sobre el posible pacto con Ciudadanos para alcanzar su visto bueno para su invetidura como presidenta de la Comunidad.

"Hay un nivel de coincidencia con Ciudadanos muy grande"

Cifuentes ha asegurado que "están muy entretenidos y con mucho trabajo por delante estos días", ya que todavía tienen que negociar con el partido de Albert Rivera su apoyo. Ha dicho que han "empezado a hablar de otras cosas" además de la constitución de la Asamblea de Madrid de ayer martes.

"Hoy es el primer día que vamos a hablar de propuestas concretas" refiriéndose a la reunión que mantedrá esta misma tarde con los líderes de Ciudadanos en Madrid. Ha comentado que lo primero es llegar a un acuerdo sobre el papel que Ciudadanos entregó al PP con 10 puntos que tratan sobre la corrupción, la transparencia y la regeneración democrática. Sobre estos puntos Cifuentes ha afirmado que "hay un nivel de coincidencia bastante grande" como retirar aforamientos y de las listas a los imputados por corrupción, pero también hay discrepancias. Entre ellas Cifuentes ha dicho que se encuentran la de que los alcaldes no puedan ser diputados, "a lo que nosotros no nos oponemos" y el segundo punto de la discordia es respecto a la eleccion del candidato mediante primarias, "ya que nos gustaría llegar a una fórmula más suave" ha comentado Cifuentes. "Yo estoy de acuerdo con las primarias, pero considero que deben ser los afiliados a cada partido los que elijan la forma en la que se deben hacer" ha zanjado.

Respecto al pacto con Ciudadanos también ha dicho que espera que "tengan la misma vara de medir con nosotros que en Andalucía con Susana Díaz", ya que cree que de momento "no está siendo así". "Respecto al trato directo no tengo ninguna queja, pero luego aparecen cosas en los medios de comunicación que se contradicen con lo que pasan en otras comunidades" ha apostillado. Cifuentes se refiere a la cuestión de los pimputados, ya que afirma que " esa era la lìnea roja de Ciudadanos, y en Andalucía Chaves y Griñan siguen".

Afirma que "Ciudadanos es más exigente con el PP que con el PSOE, ya que ejerce más presión en Madrid que en Andalucía". No obstante Cristina Cifuentes confía en que van a llegar a un acuerdo con Ciudadanos, "nuestras diferencias no son insalvables" ha terminado diciendo.

Aun así Cifuentes ha asegurado que dijo a Ciudadanos que "lógicamente somos el partido más votado, y no queremos gobernar con el programa de otro partido serían engañar a los ciudadanos". "Queremos saber cuales son las líneas rojas de Ciudadanos para apoyarnos, ya que nosotros no tenemos ninguna línea roja con ellos" ha comentado Cifuentes, a la pregunta de sí hay alguna propuesta de Ciudadanos que no les gusta. Eso sí ha confirmado que tienen un matiz sobre los impuestos, ya que Ciudadanos quiere recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y "nosotros en Madrid no queremos moverlo de como está".

Por último ha afirmado que la dirección del PP madrileño no se ha reunido todavía para analizar las elecciones municipales, aunque ella cree que derían haberlo hecho ya, y respecto a los cambios anunciados en el Gobiernos ha dicho que "ahora no toca cambiar de equipo directivo, debemos centranos en concluir los pactos para los ayuntamientos, cuando llegue el momento del cambio, ya tocará".

