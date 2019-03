Cifuentes: "No sé si es kale borroka, si no lo es, es algo que se le parece"

"Yo he expresado mi opinión y la mantengo", así de tajante ha querido explicarse Cristina Cifuentes en Espejo Público después de la polémica causada por sus declaraciones en las que vinculaba a una parte de la PAH con el apoyo a marchas de Bildu. La delegada del Gobierno ha admitido haberse expresado de forma incorrecta, sin embargo, ha matizado "nunca he dicho ni que las personas de la plataforma sean etarras, ni muchísimo menos la he querido comparar con las víctimas".

Cifuentes ha reiterado que lo que le preocupa es "que Bildu esté apoyando las manifestaciones de la Plataforma y que Stop Deshaucios,que sé que sólo es una parte de la Plataforma, apoya a ciertas marchas de Bildu". Además considera que "se está utilizando una campaña de acoso y coacción", ante lo que aclara que "creo perfectamente en el derecho a la manifestación, incluso en el de aquellas personas que no me gustan, yo me he limitado a constatar un hecho que Stop Desahuicios Vizcaya está apoyando".

Sobre el símil realizado con la kale borroka, pero siempre aclarando que se refiere a una parte muy concreta de la plataforma ha asegurado que "no sé si es kale borroka o no, desde luego si no lo es, es algo que se le parece".

La política del PP ha querido suavizar su tono con la PAH afirmando que "realiza un trabajo muy positivo" y asegura que "yo no creo que haya criminalizado a ninguna plataforma" y añade "si alguien se ha sentido criminalizado, pido disculpas", para insistir en que no "creo que la PAH esté vinculada a ETA".

Critina Cifuente se ha solidarizado con "muchas personas que lo están pasando mal" y sobre la Ley Hipotecaria ha asegurado que "tenemos que modificarla, hay que adaptarla a los tiempos."