Chacón: "Hoy es el día del secretario general"

"Hoy es el día del secretario general". Chacón ha acudido al hotel donde se celebra el 38 congreso del PSOE para asistir a la clausura del cónclave y participar en la votación de la nueva Ejecutiva, en la que, tal y como le trasmitió ayer a Rubalcaba, no quería participar. "Hoy es el día del secretario general y todo el espacio es para él", ha indicado Chacón, quien no ha querido pronunciarse sobre las críticas de algunos dirigentes que aseguran que en la nueva Ejecutiva no hay integración.