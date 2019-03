Chacón dice que en el PP "no son competentes" pero "sí rápidos con el hachazo fiscal"

La ex ministra de Defensa y candidata a Secretaria General del PSOE, Carmen Chacón, ha asegurado que en el PP "no son competentes, no son valientes, pero rápidos sí que son con el hachazo fiscal que han llevado a cabo desde el Gobierno".

Para Chacón, "al PP se le ha caído la careta de cuajo" con las medidas anunciadas para reducir el déficit y ha tildado de "excusa" para sus iniciativas los dos puntos adicionales de déficit al previsto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Dicen que no conocían la situación y cómo va a ser si el traspaso de poder fue ejemplar, no se había visto en la democracia española. Y como no nos pueden culpar, lo hacen con las comunidades autónomas. Pero resulta que la mayoría de presidentes regionales son del PP, así que o los presidentes regionales del PP engañan a Rajoy o Rajoy nos engaña a todos", aseveró.

A la búsqueda de apoyos

En este sentido, criticó la eliminación de la renta de emancipación y dijo que las medidas del PP han ido destinadas a "socavar el poder adquisitivo de los mas indefensos y bajar el salario de los que menos cobran".

"No son creíbles -dijo-, usando el hacha fiscal contra las familias que más necesitaban un Gobierno fuerte. Y es que esta fórmula [de recortes] no nos la habían contado", insistió.

Los dos precandidatos a la Secretaría General del PSOE van a aprovechar el fin de semana para buscar apoyos en las distintas federaciones socialistas, aunque Alfredo Pérez Rubalcaba se repartirá entre Andalucía, Euskadi y Navarra y Carme Chacón se ha concentrado en Canarias.