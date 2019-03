Aumenta la presión para que Dívar dimita como presidente del CGPJ

A pocas horas del pleno en el que se decidirá el futuro de Carlos Dívar, 17 jueces decanos de toda España creen que el Consejo General del Poder Judicial genera "vergüenza". Por eso, esperan que los vocales estén a la altura de las circunstancias y que arreglen la situación.

Los cinco miembros del pleno que han pedido la dimisión del presidente quieren que se limpie la imagen de los jueces. Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, dice al respecto que ésta es “una situación que se está dilatando en el tiempo, que se está pudriendo y que está causando un enorme prejuicio a la carrera judicial en su conjunto”. Se espera que la petición de dimisión la respalden finalmente 8 o 9 vocales.

El juez que denunció que Dívar pagaba con dinero público viajes privados pedirá el cese del presidente, pero es posible que cuente con muy poco respaldo. Los más próximos a Dívar no quieren mostrar públicamente su apoyo incondicional.

La Asociación Profesional de la Magistratura no pide su dimisión aunque sí critica que pagara con fondos públicos viajes privados. Pablo Llanera, miembro de esta asociación explica: “Los viajes en la forma en la que se pagaban eran perfectamente legales pero eso no quiere decir que la persona, que es gestor público, no deba ser consciente de la situación y comprometer el presupuesto del Consejo en estos gastos lo menos posible”.

Del resultado del pleno dependerá la decisión de Carlos Dívar. Mientras el PSOE exige que se vaya, el PP pide que cese el acoso contra él.