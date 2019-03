Cayo Lara se desmarca de la decisión de Extremadura y estudiará sanciones

Más audios en Onda Cero

EL coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado hoy que "nada está cerrado" en Extremadura ante la posibilidad de que se modifique la intención de los diputados de esta fuerza política en el Parlamento extremeño de abstenerse en la investidura de su presidente.

Lara se ha expresado así en una entrevista en Onda Cero, según un comunicado de esta emisora, en la que ha insistido en sus declaraciones de esta mañana subrayando que facilitar el Gobierno extremeño al PP "está fuera de la política federal de IU".

El líder de la federación ha recalcado que él no da nada por hecho hasta el último momento y hay que hay que esperar a la reunión que mañana mantendrá la Presidencia federal de IU para analizar este asunto. "Nada está cerrado, aunque yo no me voy a adelantar a las conclusiones que adopte mañana la Presidencia Ejecutiva Federal. Todas las decisiones están abiertas", ha asegurado.

Habrá sanciones

Lara se ha desmarcado de la decisión de su partido en Extremadura de facilitar con su abstención el Gobierno de esta comunidad al PP, en una comparecencia en la que ha anunciado que la Presidencia Federal de la coalición estudiará mañana si van a sancionar o no a los implicados. Lara ha querido dejar claro que la decisión de sus compañeros de Extremadura, que permitirá al candidato popular, José Antonio Monago, gobernar en esa comunidad, en lugar de al socialista Guillermo Fernández-Vara, "está fuera de la política federal".

Ante esta situación, Lara, quien ha negado que se haya plantado dimitir por lo sucedido, ha convocado con carácter urgente a la Presidencia Federal de IU para que analice lo ocurrido, aunque no ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que se acuerden "expulsiones". "Es una palabra fuerte de la que, por ser tan delicada, no vamos a hablar hasta que se pronuncien los órganos correspondientes", ha manifestado.

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, se ha mostrado dolido por la "lamentable" decisión de IU de facilitar la investidura de Monago y se ha preguntado cómo va a explicar la coalición esa medida contradictoria a sus votantes. Tras esta decisión, Iglesias ha reconocido que los socialistas tendrán que hacer autocrítica y reflexionar sobre la relación que ha mantenido con IU en lugares como Extremadura, donde hasta ahora la coalición de izquierdas no tenía representación. El presidente del Senado, Javier Rojo, también ha lamentado la decisión y ha acusado a Izquierda Unida de hacer lo "contrario" de lo que dice al facilitar que gobierne el PP en Extremadura.