Cayo Lara: "Alberto Garzón lidera el proyecto para un acuerdo de izquierdas pero lo hará bajo las pautas de IU"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El coordinador general de IU insistió en la necesidad de que la izquierda se una "para derrotar las políticas neoliberales" aunque no quiso dar siglas de los partidos con los que formar coalición. Sobre el protagonismo que está tomando Alberto Garzón en los últimos meses y la posibilidad de que le releve al frente del partido dijo: "En IU no hay rivalidad entre los militantes, no tememos que nos muevan la silla".