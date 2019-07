El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el jefe del ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por no hacer "ningún esfuerzo" desde el 28 de abril para desbloquear la investidura. Ha recalcado que "la responsabilidad es solo suya" y no puede culpar al PP por no abstenerse, máxime cuando tras las autonómicas y municipales "ha elegido" a sus socios, Podemos y los independentistas.

Así se ha pronunciado Casado tras asistir en Valladolid a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, y donde ha coincidido con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Casado ha dicho que Pedro Sánchez va a tener "difícil" explicar cómo pretende gobernar en solitario con un resultado "tan limitado" de 123 escaños sin dar cabida a otras formaciones políticas en su gobierno: "Esto no quiere decir que me guste que haya un Gobierno con Podemos, todo lo contrario", ha exclamado. En este punto, el líder del PP ha recordado que, por ejemplo en Castilla y León, el partido de Cs exigió "legítimamente" ostentar la vicepresidencia y otras responsabilidades para apoyar un gobierno del PP en la región: "Sí que creo que es difícil de explicar que lo que ellos han hecho en diez capitales de provincia, diez diputaciones y en siete autonomías, que es gobernar con Podemos, con sus confluencias y con partidos nacionalistas, ahora lo que digan es que no quieren hacerlo a nivel nacional y que encima si no lo hacen, la responsabilidad de que no haya investidura es del PP", ha abundado.