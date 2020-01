Pablo Casado, sobre el 'pin parental': "La cuestión es la libertad frente al adoctrinamiento"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido entrevistado en 'Un café con Susanna' de 'Espejo Público' donde ha señalado que la polémica creada por el 'pin parental' la ha sacado el Gobierno para tapar el nombramiento de las fiscal general del Estado.

"Planteo una ley que fomente el bilingüismo y el castellano como lengua vehicular"

"Vamos a empezar con lo que es sentido común. Yo firmo autorizaciones para mis hijos, para ir a una granja o para ir a un museo. También firmo cuando están malos o cuando van a llegar tarde". Por tanto no parece descabellado que cualquier taller extraescolar sea inglés, informática o educación a la ciudadanía cuente con el conocimiento y en su caso, la aprobación de los padres", señala Casado.

Casado insiste que esta medida se saca para "tapar otra cuestión refiriéndosé a que en el caso de Murcia se lleva poniendo en práctica desde hace ocho meses y en la Comunidad de Madrid ni existe el 'pin parental'".

Donde considera que "temas como la 'tauromaquía', señala que por ejemplo "en Murcia podría haber un taller de toros y hay padres que creen que sus niños son sensibles al toro". "Aquí no estamos hablando de que un padre no quiera que se eduque a su hijo con las actividades extracurriculares, no. Lo que estamos diciendo es en algunas actividades extraescolares", matiza.

El presidente del PP propone que "haya una ley a nivel nacional que fomente el bilingüismo y que las actividades extraescolares de talleres como educación en los valores civicos que dan en el instituto de la mujer de la señora Montero. Eso tiene que tener una autorización de los padres".