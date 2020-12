Carmen Calvo: "Ceuta y Melilla son españolas y no hay tema"

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha querido dejar muy claro que nadie discute ni va a discutir la soberanía de Ceuta y Melilla, aclarando que son territorios españoles y que eso no va a cambiar en un futuro.

"Ceuta y Melilla son españolas y no hay tema. Lo conoce muy bien el Gobierno marroquí y no hay tema. Esto no lo discute el Gobierno de España ni se discute en este país", ha indicado Carmen Calvo.

La respuesta de Carmen Calvo llega después de que el primer ministro de Marruecos, Saadeddine El Othmani, afirmara, en una entrevista a un medio egipcio, que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "son marroquíes como el Sáhara".

Carmen Calvo defiende la reforma del CGPJ

Calvo también se ha pronunciado sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la reforma que pretende aprobar el Gobierno en el Congreso para limitar las funciones de éste cuando se encuentre en funciones.

"Parece razonable que el Poder Judicial tenga reguladas que funciones tiene cuando está en funciones, como ocurre con el Ejecutivo y el legislativo. Por eso hemos puesto esa reforma en marca", ha explicado Carmen Calvo.