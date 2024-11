Carlos Mazón: "Me niego a perder un solo minuto en desmentir bulos, lamento las declaraciones de Robles"

Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha comparecido en Antena 3 Noticias para dar la última hora sobre la devastadora DANA: "Ya hemos recuperado el 90% de la luz en un tiempo francamente extraordinario. Hemos podido abrir hueco para entrar ya en todas las localidades en las que estamos trabajando. Agradezco esta explosión de solidaridad que se está produciendo. Hay puntos de repartos que están ya llenos. Pido que este movimiento solidario en la Comunidad Valenciana y en el resto de España siga. Esta ayuda se está canalizando y repartiendo razonablemente bien. Los efectivos siguen retirando vehículos para poder seguir accediendo a más barrios".

"Ha llegado a haber miles de llamadas activas, ahora ya hay muchas menos. Los técnicos nos darán la cifra en las próximas fechas"

El mandatario del Partido Popular aún no puede dar una cifra de desaparecidos por las lluvidas torrenciales en su comunidad, donde ya han muerto 202 personas: "No hay cifra final de desaparecidos, se está haciendo ese triaje. Todavía hay lugares sin cobertura. Pido a quienes hayan llamado denunciando desapariciones que si han entablado contacto con él nos ayuden a netear la cifra definitiva. Ha llegado a haber miles de llamadas activas, ahora ya hay muchas menos. Los técnicos nos darán la cifra en las próximas fechas".

Mazón ha respondido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien culpó al presidente de la Comunidad Valenciana de no haber solicitado con anterioridad la intervención del Ejército: "He escuchado a la ministra Robles decir algo que lamento profundamente. La petición del Ejército fue en tiempo y forma. Escuché incluso al ministro Ángel Víctor Torres decir que la habíamos pedido tarde; no es verdad. También he visto otras falsas informaciones con respecto al número de desaparecidos. Me niego moralmente a estar perdiendo un solo minuto a desmentir bulos, incluso hasta sobre mi propia persona".

Ha explicado asimismo que espera la llegada de más efectivos este sábado: "Tengo que decirle que la coordinación con el presidente del Gobierno ayer todo el día y especialmente hoy con el ministro Marlaska es muy buena. No hago más que pedir más efectivos conforme la radiografía de necesidades va creciendo según nos trasladan los técnicos. Hoy he vuelto a pedir más efectivos y mañana estarán aquí 700 efectivos más de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de otras comunidades que están viniendo; se suman a los más de 900 que solo la Generalitat Valenciana tiene desplegados".

¿Se avisó a tiempo a la población?

Y vista la magnitud de la tragedia, ¿funcionó la prevención? "Se estuvo avisando todo el rato desde el principio por todos los canales habituales. Aquí alertas rojas desgraciadamente es bastante habitual que las tengamos. La revolución meteorológica que se produjo a partir de las 18:00 horas nos la fueron trasladando desde Confederación y desde AEMET, que fueron cambiando las previsiones; por eso las que dimos a primera hora no preveían esa revolución meteorológica de después. Los avisos fueron permanentes durante todo el día, casi cientos, directamente a muchos ayuntamientos y a través de medios de comunicación públicos. Hubo un último recurso al sistema ES-Alert, el SMS generalizado, vinculado al peor de los males posibles. Habría sido aún peor si se hubiese desbordado o roto la presa de Forata, y ahí usamos ese elemento de comunicación complementario", contesta Mazón.

