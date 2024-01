Carla Toscano deja su acta de Vox y la sustituirá la hermana de Esperanza Aguirre

Se agudiza la crisis interna en Vox. Las diferencias de una parte del partido con su líder, Santiago Abascal, ha provocado nuevas fugas. La última, se ha producido este jueves . La diputada Carla Toscano, muy polémica por sus intervenciones en el Congreso, ha renunciado este jueves a su acta. Era la mano derecha de Javier Ortega Smith. Además, su número de afiliados con cuota ha caído en picado en los últimos cuatro años.

Vox asegura que cuenta con unos 67.000 afiliados. Sin embargo, solo la mitad, unos 32.690 son los que han pagado las cuotas y por tanto, los que podrán votar en su próxima asamblea general. Esto se une a la marcha de Toscano, que la sustituirá la hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, Rocío Aguirre.

Toscano era la portavoz de la Comisión de Igualdad del Congreso. Protagonizó varios encontronazos con la entonces titular de Igualdad, Irene Montero. Dijo que "su único mérito" era "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias.

La marcha de Toscano se une a la de Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros. Rocío Aguirre Gil es licenciada en Geografía e Historia y MBA por el Instituto de Empresa. Lleva afiliada a Vox desde 2019 y actualmente trabajaba en una agencia inmobiliaria.

Casi la mitad de afiliados sin poder votar

Casi la mitad de los afiliados de Vox no podrán votar a la dirección del partido debido a que no están al corriente de pago de las cuotas, no tienen una antigüedad superior a nueve meses o son objeto de sanción administrativa. Con los avales, los candidatos deberán presentar la lista completa de su Ejecutiva. Una lista que debe tener entre ocho y 20 miembros y que, en el caso de Abascal, haga cambios respecto a la que presentó hace cuatro años, en la que Javier Ortega Smith se situaba como secretario general.