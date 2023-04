Tensión entre policías y simpatizantes de Primo de Rivera a las puertas del cementerio de San Isidro

Tensión entre la Policía Nacional y grupos falangistas que esperaban a la llegada de los restos de José Antonio Primo de Rivera en el cementerio de San Isidro. El encontronazo se ha producido a la llegada del cortejo fúnebre, cuando los concentrados han avanzado hacia la puerta del cementerio, hasta chocar con la barrera policial, y se ha saldado con tres detenidos, según 'Europa Press'. Los restos mortales se han exhumado este lunes del Valle de los Caídos.

Las protestas se han concentrado mientras cantaban el Cara al Sol con el brazo alzado y gritos de "Arriba España", "Gobierno criminal" y "Primero asesináis y luego profanáis".. Algunos de ellos incluían pancartas con el rostro del fundador de la Falange, fusilado en 1936, y con gritos de ordenanza falangista de "José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!".

Los restos de Primo de Rivera han llegado al cementerio de San Isidro, donde serán enterrados. El coche fúnebre ha entrado en el mismo escoltado por la Guardia Civil y acompañado por una larga comitiva donde viajan los familiares del fundador de la Falange. A su llegada, la Policía ha tenido que contener a simpatizantes que intentaban sobrepasar el cordón de seguridad.

Críticas a la familia de Primo de Rivera

Más de un centenar de personas esperaban desde primera hora de la mañana a las puertas del cementerio, en un ambiente de cierto malestar por la exhumación y la actitud de los familiares. Aseguran que no "han luchado lo suficiente" por evitar la situación.

Critican el "silencio" de la familia y que no hayan dado una batalla jurídica para defender a su familiar. "La familia obviamente no está contenta con la exhumación, pero no han luchado como deberían luchar por mantener el derecho de un muerto a reposar", han dicho.

La exhumación cumple con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que impide la presencia de restos mortales en ningún lugar "preeminente" del recinto, tal y como sucedió en 2019 con el dictador Francisco Franco, enterrado también en el mismo lugar en 1975.

Los trabajos para la exhumación de José Antonio Primo de Rivera se han llevado a cabo desde las 6:00 horas a puerta cerrada y han finalizado sobre las 13:00 horas, cuando el coche fúnebre ha salido del recinto del Valle de los Caídos o Valle de Cuelgamuros. Se trata de su quinto entierro y coincide con el 120 aniversario de su nacimiento.

En 1936, Primo de Rivera fue enterrado en una fosa común. Dos años después, sus restos mortales se colocaron en un nicho. No fue hasta después de la Guerra Civil cuando fue exhumado de nuevo y llevado hasta El Escorial y hasta 1959 cuando fue enterrado en el Valle de los Caídos.

Los restos mortales de varios familiares del fundador de la Falange se encuentran también en el cementerio madrileño. Es el caso de su padre hasta que fue trasladado a Jerez o su hermana, Pilar Primo de Rivera.