Caamaño: "El documento del PSOE no va contra nadie"

El ministro de Justicia en funciones, Francisco Caamaño, ha asegurado este miércoles que el documento "Mucho PSOE por hacer" firmado por él y por otros dirigentes socialistas como la ministra de Defensa en funciones, Carme Chacón, para pedir "un nuevo proyecto" es necesario porque el partido tiene "un problema" y porque "las derrotas electorales no se pueden acallar".



En una entrevista en la Cadena SER, el ministro ha defendido, asimismo, que el documento "no va contra nadie" sino que aboga por "una reflexión de un partido que no sólo ha perdido poder en el Gobierno, sino también en muchos ayuntamientos y Comunidades Autónomas".



En este sentido, ha asegurado que tras la debacle electoral del PSOE es necesario hacer "autocrítica" y ha reconocido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que él ha formado parte, no acertó "a la hora de identificar el inicio de la crisis. "No tenemos en España y en Europa un modelo progresista de economía pública y no hemos insistido bastante en las obligaciones y en una defensa cívica de lo público armada ideológicamente", ha señalado.