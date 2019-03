Borrell: "El independentismo tenía altavoces más grandes, las instituciones a su servicio y medios condicionados"

Josep Borrell, exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, ha recordado que él ha dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, que el independentismo era inviable, pero "el independentismo tenía altavoces más grandes, tenía las instituciones a su servicio, tenía a medios de comunicación condicionados, tenía organizaciones de la sociedad civil muy bien organizadas. El independentismo es hegemónico y hasta ahora sacar una bandera española en Cataluña, automáticamente te llamaban facha".

"Una sociedad no puede vivir con un 48% de ciudadanos que crean que estarían mejor fuera de ella"

"Las emociones no crecen en los árboles, nadie nace con una identidad a cuestas. La identidad es una construcción social, se hace en la escuela, con los amigos... Ha habido un enorme esfuerzo de construir una identidad", considera Borrell. "Si fuera un ciudadano catalán que sólo me informara a través TV3, que sólo escuchara RAC 1 y sólo leyera el Ara, mis sentimientos estarían completamente condicionados por la información que recibía, que es una información que crea emociones independentistas y antiespañolas", señala.

En su opinión, "la CUP es en Cataluña lo que el 15-M fue en Madrid, una expresión de un descontento social que se canaliza a través del independentismo". Cree que todos los gobiernos españoles "hubiesen podido tener una actitud más proactiva para evitar el problema".

Dice que algunos independentistas "han calentado al rojo vivo las emociones de la gente" y considera que hay que "recuperar la normalidad de un país en el que se pueda mostrar la bandera del Estado".

En relación a la salida de cientos de empresas de Cataluña, Borrel dice que puede que "algunos no tuvieran los conocimientos económicos para calibrar muy bien lo que decían, como Junqueras, pero de otros no me puedo creer que no lo supieran", y recuerda que en España hay separación de poderes y "nadie va a la cárcel porque lo diga el ministro del Interior".

"En España no hay presos políticos, en todo caso habrá algún político en la cárcel. No nos salgamos de la separación de poderes. Cuando los jueces ordenan registrar las dedes del PP, los jueces son independientes, pero cuando registran una consellería, están vendidos al Gobierno", explica Borrell.

"Ante el desafío al Estado, el PSOE no está con el PP, está con la Constitución"

"En Cataluña ha habido siempre un 20% de la población con profundos sentimientos independentistas. No podemos pretender que esto se cambie de la noche a la mañana. El problema es conseguir que no rebase un cierto nivel. Una sociedad no puede vivir con un 48% de ciudadanos que crean que estarían mejor fuera de ella", considera.

Tras las palabras de Ada Colau en las que decía que "el PSOE está hoy con el PP aplicando el 155 en Cataluña", Borrell subraya que "el PSOE pretende ganar en las urnas en las próximas elecciones en España, pero ante una situación como esta, de clara vulneración de la Constitución y de un desafío al Estado, el PSOE no está con el PP, está con la Constitución".

Borrell explica que "la integridad territorial de un Estado en Europa es algo que no se ha roto desde el fin de la II Guerra Mundial" y añade que "la ruptura por las bravas de la unidad política de un país, saltándose a la torera su Constitución, es algo dramático".

Respecto al papel de Podemos en Cataluña, el exministro considera que "Podemos está perdido en su laberinto territorial. Está dividido. Se puede convertir en una confederación ibérica de izquierdas autónomas, con una rama andaluza, una catalana, una gallega y cada una opinando algo diferente".

Por último, cree que "fue un error trágico intentar impedir por la fuerza el referéndum del 1 de octubre. Era una misión imposible que nos ha costado mucho en términos de imágenes y que ha fortalecido los sentimientos independentistas". "No se puede luchar mediáticamente con la imagen de una anciana", ha concluido Borrell, quien afirma que "nunca hubo mil heridos y se hizo propaganda".

Borrell afirma que apoyará a Iceta en las elecciones en Cataluña

Borrell ha afirmado que hay gente que le tiene "afecto" y le ha pedido que "participe activamente" en la campaña, pero recuerda que "el PSC tiene un candidato, que es Miquel Iceta".

"El PSC tiene un candidato que yo voy a apoyar. Estoy seguro de que Iceta será candidato y le apoyaré", ha subrayado.