Bolaños no cree que Ábalos esté "chantajeando" a Sánchez con las filtraciones: "Puede ser delito"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no cree que el exministro José Luis Ábalos esté chantajeando al presidente Pedro Sánchez con la publicación de conversaciones privadas de ellos, pero sí ha considera que la filtración de los mensajes es un "ataque despiadado" al jefe del Ejecutivo. Lo ha hecho en declaraciones a 'Onda Cero'. "No lo creo porque de lo conocido no parece que haya nada que pueda comprometer a nadie".

Desde Moncloa defienden que lo que verdaderamente les "preocupa" es que se trata de un "ataque al presidente" y debería conocerse el causante de la filtración a través de una investigación "seria y rigurosa" porque "puede haber un delito". "Se nos pueden discutir cosas pero que es el presidente que ha conseguido mejores cifras económicas en su historia (...) igual por eso se necesita ataque tan personal y despiadado a la figura del presidente que ha conseguido estos números", afirma durante la entrevista.

Aunque en un primer momento dijeron que no se iban a adoptar medidas, han cambiado de opinión y, si no se abre una investigación de oficio, será el propio Gobierno quien la inicie. "Es un delito incluso perseguible de oficio (...) cuando digo que lo lógico es que haya investigación, lo sigo diciendo, puede ser de oficio porque puede haber delito. Puede haber parte que no si ha habido autorización de uno de la conversación, pero puede ser delito y queremos que se aclare todo".

De momento no hay ninguna denuncia presentada y Félix Bolaños ha dicho que prefieren esperar a ver el alcance de las filtraciones que se están produciendo. "Vamos a esperar porque el posible delito de revelación de secretos puede continuar estos días, estamos aun conociendo efectos, queremos llegar al final, porque no tenemos nada que temer, es la diferencia". Y aprovecha para dejar claro que, en su opinión, no hay nada que pueda relacionar este caso con filtraciones anteriores como las que afectaron al entorno de Isabel Díaz Ayuso o a Mariano Rajoy

"Hay muchas diferencias, fundamental la primera persona que filtra lo del novio de Ayuso es el jefe gabinete de Ayuso, es verdad que de manera sesgada y manipulando pero ha reconocido que fue la primera persona, primera diferencia considerable pero también eso se investiga"

El ministro Ábalos dejó entrever que no se opuso a la publicación de los mensajes que recoge el diario 'El Mundo' e insiste en que se investigue la filtración. El propio ministro de Presidencia califica esas declaraciones de "ceremonia de la confusión".

Y critica a la oposición por querer derrotar a Pedro Sánchez: "¿Cuál es política alternativa del PP? Se trata de atacar personalmente al presidente, sin limites, a familia, privacidad, la deshumanización absoluta de Sánchez, (...) solo decir que los que desean destrucción de Sánchez no lo van a conseguir, lamento decírselo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com