El BOE publica la lista de los 15 países seguros desde los que se podrá viajar a la Unión Europea

El martes pasado los 27 países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre a personas de qué procedencia dejar entrar dentro de las fronteras tras las tensas reuniones que acabaron sin un buen final el sábado el sábado 27 de abril, cuando todo hacía indicar que se daría luz verde a la lista de 15 países. Sin embargo, las tensiones no se pudieron solventar y la decisión se paralizó unos días.

Con el visto bueno de la Unión Europea, el BOE de este viernes 3 de julio de 2020 recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se recogen los 15 países del acuerdo oficial: Argelia, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez, Serbia y Uruguay.

No obstante, aplicando el criterio de reciprocidad, España ha decidido que abrirá las fronteras solo a 12 países exteriores a la Unión Europea, no permitiendo entrar a viajeros de China, Marruecos y Argelia hasta que estos países no permitan lo mismo con los ciudadanos españoles.

Esta apertura de fronteras, que entrará en vigor este sábado 4 de julio, no es definitiva y se someterá a revisión cada 14 días. Así, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de todos los países, se podrá tomar la decisión de incluir nuevos en la lista o sacar algunos de los ya considerados 'seguros' de ella', según explicó esta semana la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Otros países europeos, como Italia, no van a seguir estas indicaciones puesto que no es un acuerdo de obligado cumplimiento, sino una recomendación del Consejo.