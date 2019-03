Blanco: "Soy creyente y no tengo nada de lo que arrepentirme"

El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha avisado de que no dará "pábulo a difamaciones ni a falsedades" vertidas contra él en 'caso Campeón' y ha dejado claro que no se arrepiente de haber exigido responsabilidades a políticos del PP cuando se han visto envueltos en escándalos: "Soy creyente, el examen de conciencia me lo hago todos los días, pero no tengo nada de lo que arrepentirme", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Y además, preguntado si en los últimos días ha recibido mensajes de apoyo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha replicado que éste le transmite "todos los días" mensajes "de ánimo y de apoyo", pero "no sólo en esta semana" sino desde que empezaron a trabajar juntos, a principios del año 2000.



Sobre las explicaciones que él exigió al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el 'caso Gürtel', Blanco ha avisado de que no entraría en el "juego de las diferencias" porque "no es el momento". El ministro ha advertido además de que no tiene intención de "estar desmintiendo cada día una cadena de falsedades" en relación con este caso, en el que, según ha publicado 'El Mundo', el empresario gallego Jorge Dorribo le ha acusado de recibir comisiones ilegales.



Blanco ha recordado que ha solicitado a la juez el levantamiento parcial del secreto del sumario para que esté claro "quién ha vertido falsedades" y a partir de ese momento poder ejercer acciones legales, civiles y penales, para que "caiga todo el peso de la ley" sobre quien le ha "calumniado gravemente". "He iniciado acciones judiciales, el caso está en la Justicia, ahí se va a dirimir y no voy a contribuir a dar pábulo a difamaciones ni a falsedades", ha remachado.



El ministro no ha respondido a por qué no solicita comparecer en el Congreso a petición propia y se ha limitado a reiterar los motivos por los que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso no aceptó su comparecencia a petición del PP. Así, ha recordado que los antecedentes demuesrtran que la Diputación no se convocó "en momentos muy importantes", ni cuando "se mandaron las tropas a Irak" ni con motivo de los atentados del 11 de marzo, una fecha que, a su juicio, "probablemente hubiera requerido del concurso, la convocatoria y la unidad de las fuerzas políticas".



Para el también vicesecretario general del PSOE, en las informaciones que le implican en el 'caso Campeón', que investiga presuntos fraudes en la concesión de ayudas en Galicia, hay que "distinguir claramente dos cosas". Por un lado, los hechos "ciertos, objetivos e indiscutibles", que son que el Gobierno "no ha concedido una sola ayuda" a la empresa de Dorribo; y las falsedades, que son las "presuntas declaraciones de un presunto delincuente que ha sido encarcelado por falsedad y por fraude", una persona "que presuntamente dice que le han dicho pero lo que dice luego lo niega", ha apostillado.