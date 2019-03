El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha llamado esta mañana al programa Herrera en la Onda para matizar sus referencias a Mariano Rajoy, en las que hablaba de que al líder de la oposición “se le ve el plumero”.



Las palabras de Blanco han sido éstas: “En ningún caso, la interpretación que se ha hecho hoy por parte de Onda Cero tiene que ver con la realidad de lo que yo quería decir. Yo simplemente estaba hablando de que unas veces se ocultan los programas y luego emergen otras cosas. Hablé en el contexto, donde había hablado de Cameron... Lo que dijo en la campaña y las políticas que aplica ahora, de la falta de propuestas del Partido Popular... En este sentido, a Mariano Rajoy se le ve el plumero, es decir que tiene una agenda oculta, que no quiere enseñar y que si gobernara sería la que aplicara. Quería clarificar esto para que no hubiera ninguna interpretación ajena exactamente a lo que quise decir”.



Carlos Herrera le ha señalado que la frase exacta era “se le ve más el plumero que a los demás”.



Blanco matizó: "Se le ve más, en el sentido de que es muy visible la política del Partido Popular de querer ocultar el programa. Incluso, ayer o anteayer, el propio Alberto Ruiz-Gallardón decía que había que poner cosas encima de la mesa y el propio Rajoy decía: “no, no, vamos bien y no es necesario explicitar más el programa”. A eso me estaba refiriendo. Quería clarificarlo porque me parece que es honesto clarificar estas cosas. Y le agradezco que me haya dado la oportunidad de hacerlo”.