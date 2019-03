Bildu presenta recurso ante el TC, que deberá resolver en las próximas horas

La resolución recaerá en principio en la Sala Segunda del tribunal de garantías, que presenta una fuerte división ideológica entre sus magistrados, tres de los cuales pertenecen al "ala progresista" de la institución, mientras los otros tres pueden ser etiquetados como "conservadores".

El tribunal podría reunirse previsiblemente esta misma tarde para admitir a trámite el recurso y dar traslado del mismo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que podrán presentar alegaciones al contenido del recurso de la coalición.

Bildu tenía hasta las doce de esta noche para presentar su recurso en función de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que otorga dos días naturales para poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional una vez notificada la resolución del Tribunal Supremo referida a un contenciosos-electorales, informaron fuentes jurídicas.

La Sala Segunda está presidida por el magistrado "progresista" Eugeni Gay, y la completan los designados a propuesta del PSOE Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega, además de los nombrados bajo el auspicio del PP Francisco Hernando (ex presidente del Tribunal Supremo), Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos. Este último, junto con Ortega y Hernando, se estrenan en cuestiones relacionadas con la izquierda abertzale ilegalizada tras la última renovación consumada en el alto tribunal el pasado mes de enero.

En caso de empate cabría la posibilidad de que Gay utilizara un voto de calidad, en "analogía" con la misma figura que la Ley regula para el presidente del Tribunal Constitucional, aunque también es probable que se avoque el asunto al Pleno, donde existe una mayoría de siete magistrados de corte "progresista" frente a cuatro que se pueden etiquetar de "conservadores".

La decisión final debe conocerse antes de las 00.00 del viernes, que es cuando arranca la campaña electoral para las elecciones municipales y forales, aunque hay que tener en cuenta que el Supremo retrasó en 24 horas su decisión respecto del calendario señalado por la propia Ley Orgánica Electoral General (LOREG), lo que ha restado un día al tribunal de garantías para tomar su decisión.

Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que el Tribunal Constitucional ha pedido hoy mismo a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General, en previsión de la presentación del recurso de Bildu, que hagan llegar sus alegaciones antes de las diez de la mañana de mañana.

De esta forma, el Tribunal Constitucional tendría todo el día de mañana para estudiar tanto el recurso como las alegaciones y decidir si considera ajustada a derecho la decisión del Tribunal Supremo de anular todas las candidaturas o si, por el contrario, admite el recurso que presente la coalición.

Criterio del Supremo

La sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que impide la presencia de Bildu en los comicios electorales del próximo 22 de mayo considera 'probado' que la coalición de Euskolun Alkartasuna y Alternatiba 'se ha erigido como un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA y así permitir el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas'.

La sentencia fue respaldada por 9 de los 16 magistrados del Tribunal Supremo y subraya que se trata de evitar que quienes conforman en 'sedicente condición de independientes (pero realmente meros testaferros de ETA)' puedan acceder a información como los censos y luego, en condición de electos, tomar posesión de sus cargos y 'establecer una línea de gobierno favorecedora de los fines terroristas de ETA'.

La resolución, que se dio a conocer a las cuatro de la madrugada de este lunes, defiende que anular las 254 listas de candidatos que ha presentado Bildu es la única forma 'constitucionalmente legítima y ponderada' de preservar las resoluciones que la Sala del 61 ha ido dictando en relación con otras formaciones de la izquierda abertzale ilegalizada, con el fin de 'garantizar bienes jurídicos como la seguridad pública y la libertad de los ciudadanos'.

Por contra, los seis magistrados del Tribunal Supremo discrepantes de la mayoría y que han apoyado durante las deliberaciones del Tribunal Supremo sobre Bildu su concurrencia completa a las elecciones consideran que la 'paternidad' de la formación no corresponde a la banda terrorista ETA si no a Eusko Alkartasuna (EA), según se desprende del voto particular firmado por todos ellos.

Los seis discrepantes destacan en su voto particular que EA 'ha repetido una y otra vez' desde el año 2003 a la izquierda abertzale de forma pública su oferta de alianza y añaden que ésta incluía 'apartarse de ETA'. Así, destacan que EA lleva efectuando desde hace cinco años reiteradas condenas a la violencia terrorista.

'En definitiva, no es ETA quien ha impuesto su diseño, a través de una disuelta Batasuna, al conjunto de la izquierda abertzale sino, muy al contrario, es ésta la que a través de un proceso de maduración política y de discusión interna ha llegado a dar un giro copernicano desde su tradicional actitud subordinada a ETA', dice el voto particular.

La decisión mayoritaria de impedir a Bildu presentarse a las elecciones cuenta con otro voto particular firmado por el magistrado José Manuel Sieira, que defiende una presencia parcial de la coalición en los comicios.

Sieira destaca que es necesario acudir -'por muy dificultoso que pueda resultar', agrega- al análisis de las relaciones entre los integrantes de las distintas candidaturas con partidos ilegalizados.