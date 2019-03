Bildu participa por primera vez en un homenaje a las víctimas del terrorismo

Tres concejales de Bildu del Ayuntamiento de San Sebastián, Ricardo Burutaran, Josu Ruiz, ambos de EA, y Axier Jaka, han participado en el acto del día de la memoria organizado por los grupos municipales del PSE, PP y PNV, si bien no han participado en la ofrenda floral que han realizado los ediles de la oposición en el monolito 'Oroimena-Memoria', ubicado en los jardines de Alderdi Eder.

El acto no ha contado con la presencia del alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, que no ha asistido porque se encontraba en una reunión en Vitoria. A la conmemoración sí ha asistido el ex máximo edil donostiarra y candidato del PSE al Congreso por Guipúzcoa, Odón Elorza.

Asimismo, han estado presentes los portavoces del PSE-EE, PP y PNV, Ernesto Gasco, Ramón Gómez, y Eneko Goia, respectivamente, así como la mayoría de los concejales de estas formaciones, quienes han depositado flores blancas en el monolito.

En el caso del portavoz del PP, Ramón Gómez, ha dejado un ramo de flores con una banda con el lema 'víctimas del terrorismo', en el que descansaba también un ramo de flores de Covite. Por su parte, los tres concejales de Bildu no han participado en la ofrenda floral. Tras estar cinco minutos concentrados en silencio, el acto ha concluido con aplausos.