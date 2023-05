Belarra critica a Sánchez por la vivienda: "Es imposible creer las promesas electorales del PSOE"

Nos encontramos a las puertas del 28M y la tensión parece aumentar entre todos los partidos políticos. Los ataques se lanzan entre todas las formaciones y líderes, independientemente de formar parte de un mismo bloque político. Precisamente, ser un socio parlamentario no es impedimento para Podemos a la hora de lanzar sus reproches contra el PSOE, que son incluso mayores que los que trasladan desde la oposición.

El último ataque de Podemos a su aliado político en Moncloa viene por parte de Ione Belarra, la líder de la formación y ministra de Derechos Sociales. Durante un mitin que ha tenido lugar este viernes en Bibao, Ione Belarra ha criticado duramente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las últimas políticas aprobadas de forma autónoma.

"Lo que tenía que haber dicho el presidente es que Podemos me va a obligar a que en los próximos cinco años se aumente un 50% la vivienda protegida. Ese hubiera sido el titular, ese hubiera sido el anuncio", dice la líder de Podemos, cargando claramente contra las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en materia de vivienda.

"Imposible creer las promesas" del PSOE

La ministra de Derechos Sociales manifiesta así que resulta "imposible creer las promesas" de Pedro Sánchez, pues por ejemplo no confía en que aumente la vivienda protegida en un 50% y por lo tanto no espera grandes avances en vivienda.

Durante el acto de campaña, en el que ha mostrado su apoyo a los Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Alianza Verde), Ione Belarra lanza ataques como si pareciese formar parte de la oposición, pues también ha criticado que el PSOE haya tardado casi cuatro años en aprobar una Ley de Vivienda que regula el alquiler. Por este motivo, cree que estas elecciones municipales y autonómicas 2023 son más bien un "referéndum sobre el derecho a la vivienda", pues los socialistas han aprobado el paquete de medidas sobre el sector en mitad de la campaña electoral.

Sobre esos preceptos para controlar el alquiler, Belarra asegura que era algo necesario ya que se trataba de una "bomba" de transferencias de recursos desde las rentas inferiores a las superiores, acusando a los "rentistas" del "vivir de no hacer".

Los ataques a Pedro Sánchez no dan tregua desde Podemos, cuya líder se ha dirigido al pasado de la formación socialista y ha expuesto varios aspectos ligados a los fondos buitre. "A mí no se me olvidan las reuniones del presidente Sánchez con los fondos buitre. No se me olvida que fue el ministro Ábalos el que dijo que la vivienda sí, bueno, era un derecho, pero sobre todo era un bien de mercado", ha reprochado Belarra en Bilbao.