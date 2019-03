El presidente de la SGAE: "Ya no se encarcela a nadie por vender un disco o un DVD"

Estas han sido sus respuestas a las preguntas de Carlos Herrera sobre el canon digital y otras cuestiones polémicas que rodean a la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual:



ILEGALIDAD DEL CANON DIGITAL

"La sentencia consagra el concepto de remuneración equitativa, la compensación equitativa. En segundo lugar, explica que los creadores, artistas y productores, tienen derecho a participar en el negocio de la distribución y venta de todo un negocio que está desarrollado alrededor de las obras protegidas. Lo único que alerta es que no puede aplicarse de forma discriminada. No dice que las empresas estén exentas, lo que dice es que no se puede aplicar de una forma indiscriminada".



¿CÓMO SE PUEDE DISCRIMINAR?"

Hay modelos. En el modelo nórdico las empresas realizan una autodeclaración al año. Otra cosa es la aplicación de esos modelos. Nosotros defendemos, por lógica coherente, es que el que se estableció en España en esos momentos era un modelo que ya contemplaba que el diluir esos costes al conjunto del mercado era una forma de hacer inocuo o muy poco costoso... Porque quien tiene que pagar son las empresas que fabrican e importan estos productos”.



HAY GENTE QUE PREGUNTA POR QUÉ TIENE QUE PAGAR UN CANON CUANDO GRABA EN UN CD LAS FOTOS DE SU PRIMO...

"Eso es otra leyenda urbana. Él no paga el canon, el canon lo paga el señor que fabrica el soporte o el señor que importa el soporte. Otra cosa es que le deriven a él en la factura el coste del canon. Pero, al final, el coste del producto engloba todos los costes que hay. Es un coste más. Hasta este momento, nosotros hemos facturado algo así como el 80 por 100 de lo que nos corresponde. Somos ocho sociedades, no sólo es la SGAE la que está en esto”.



SI SE PAGA UN CANON, SE PUEDE LUEGO COPIAR

"Claro que lo puede copiar. Pero en los países que no existe copia privada el usuario no tiene ese derecho".



ENCARCELADOS POR EL TOP MANTA E IMPOPULARIDAD DE LOS DERECHOS INTELECTUALES EN ESPAÑA

“Los que están ahora mismo en la cárcel es porque venden gafas o bolsos Vuitton. Ya no se encarcela a nadie por vender un disco o un DVD, porque la gente no los compra. Los gobiernos tienen que hacer lo que les corresponde... Yo no he pedido que se encarcele a la gente. La SGAE ha pedido que existan unas leyes que favorezcan la convivencia entre todos. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas por los sectores no integrados de la inmigración. En el Sahara, aquí... Les hemos llevado guitarras y festivales de cine. Les hemos hecho proyecciones en los campamentos o hemos traído aquí a sus cantantes a grabar, para que el resto de los saharauis que viven en España vean o conozcan la obra de esos artistas”.



AFÁN RECAUDATORIO

“La SGAE está para cumplir con sus obligaciones. Al igual que aquí cualquiera no pude abrir una emisora de radio. Se tiene que pedir una licencia, cumplir unos requisitos... Nosotros igual. ¿Cuál es el marco legal?. Yo soy malo o bueno... En el momento en que me junto con gente buena soy buenísimo y en el momento en el que todos los que me rodean son malos, va uno... Estamos en la época de compartir. La gente compra más por las recomendaciones de sus amigos que por la publicidad que aparece en los medios. Ese es el reto del tiempo que vivimos”.



¿HAY QUE PAGAR POR AQUELLOS ARTISTAS QUE NO ESTÁN ASOCIADOS A LA SGAE“En principio no. Si usted está usando música que yo no represento, yo no puedo facturarle a usted por una música que yo no represento”.