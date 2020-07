Basagoiti: "El PP quiere incentivar la vuelta de los vascos que se marcharon por la falta de libertad"

"El PP está muy tranquilo; nosotros no tenemos que perder el último o el penúltimo Gobierno que nos queda en España. Tengo muy claro que Rajoy no va a negociar con ETA ni les va a dar concesiones políticas. Lo tenemos absolutamente claro. Para eso apoyamos al PSE-EE hace tres años para mandar a la oposición a Ibarretxe. Nosotros no tenemos nada que perder", asegura el presidente del PP vasco.

"Queremos saber cómo daríamos más prestigio a esta parte de España después de una inflacion nacionalista"

Sobre los datos del CIS en los que más de la mitad de los españoles no cree que el terrorismo acabe del todo, Basagoiti dice que "es normal y racional, después de todo el daño que nos han hecho pasar. La ciudadanía española está en su sitio y nos recuerda que no nos tenemos que creer la palabra de ETA".



"Una parte del nacionalismo ha jugado a que el país no pueda ser gobernado sin ellos, pero esto no es así. Cada elección tiene su ámbito. Si lo que quieren algunos es que ayudemos a esta Batasuna inflada a que llegue aquí cuanto antes, pues no. Es legítimo que haya un lehendakari que no sea suyo y es bueno para el País Vasco que no siempre gobiernen los mismos", asevera.



"Con Rajoy hablo frecuentemente. Queremos saber cómo daríamos más prestigio a esta parte de España después de una inflacion nacionalista", apunta. "Ahora lo que toca es poner en valor la Constitución, las personas por encima de los territorios. Anuncio aquí esta mañana que el PP está pensando adoptar medidas de equilibrio y justicia en el País Vasco, como incentivos para que vuelvan todos aquellos vascos que han tenido que emigrar por la falta de libertad".