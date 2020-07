Basagoiti: ‘El PSE se pensaba que íbamos a aguantar todo pero tampoco somos idiotas’

Más audios en Onda Cero

Antonio Basagoiti pasa por los micrófonos de Herrera en la onda para aclarar los motivos por los cuales el PP vasco ha decidido rompe el pacto de Gobierno con el PSE. Basagoiti comenta que aun haber discrepancias entre partidos, el motivo de peso ha sido que el lehendakari ha recurrido contra el Gobierno sin informarles y “aunque es legitimo discrepar no entiendo como se puede usar el Gobierno vasco para criticar las reformas de Mariano Rajoy”.

Basagoiti critica duramente a Patxi López y dice que tras el cambio de Gobierno con la entra del PP, el lehendakari ha adoptado una dinámica para buscar una política de partido contra Rajoy y remarca que “Gobierno no se hizo para que yo hiciera de Floriano y Patxi de Elena Valenciano”.

Basagoiti comenta que la primera fase de estos tres años de pacto fueron mejores que las del final y “tras muchas declaraciones de ninguneo, no podemos ir a más”. Es un hartazgo y quizá se pensaban que íbamos a aguantarlo casi todo pero no somos idiotas”. Con estas palabras queda claro que se rompe un pacto en el que Basagoiti aclara que esta legislatura no aguantará hasta febrero aunque se le dará una salida digna y lo más tranquila posible a Patxi López.

Basagoiti se desmarca de un posible pacto con el PNV ya que quieren fortalecer una alternativa al nacionalismo que haga frente al binomio Bildu con PNV: “Mi política no es estar de la mano del PNV y mi objetivo no es dar gusto a este partido como algunos socialistas guipuzcoanos sino que se viva con tranquilidad sea uno nacionalista socialista o del PP”.