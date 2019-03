Barreda: "Es una buena medida convocar primarias para que opinen los militantes"

El expresidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, ha defendido este viernes en Espejo Público la necesidad del PSOE de convocar primarias y no esperar a un Congreso Federal para decidir quién debe ser el líder de los socialistas tras la derrota electoral en el País Vasco y Galicia.



"A Rubalcaba le corresponde la iniciativa y tiene que convocar primarias porque así lo fija el Congreso de Sevilla. No conviene esperar demasiado porque puede pasar como en Galicia. No hay que distraerse", ha advertido Barreda.



Para Barreda, el PSOE se arriesga a perder su papel como alternativa a la derecha y cree que es necesario asumir errores y comenzar a hacer oposición.



"El PSOE no puede quedarse en el error. Hemos perdido las elecciones por nuestros errores. La gente espera de la oposición que se oponga y no creo que debamos estar atados por lo que hemos hecho antes", ha indicado Barreda.



El expresidente manchego reconoce la pérdida de apoyo popular al PSOE y por eso cree que es necesario replantear el rumbo del partido.



"Las primarias están previstas en el Congreso de Sevilla. Es una buena medida convocar primarias para que puedan opinar los militantes y simpatizantes", ha indicado Barreda.



Cuestionado por si tiene pensado hablar sobre este asunto con Rubalcaba, Barreda no dudó en señalar que "sí".



"Conozco a Rubalcaba desde hace muchos años, coincidimos en la Universidad y tengo confianza para decirle lo que sea. Y se lo voy a decir, es una persona que acepta bien la crítica", ha anunciado Barreda.