Barreda ve bien la propuesta de Rajoy de revisar las pensiones de diputados y senadores

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha asegurado que no le parece mal la propuesta que ha hecho el presidente del PP, Mariano Rajoy, de revisar el sistema de pensiones de diputados y senadores, con el fin de eliminar cualquier privilegio con respecto al resto de los ciudadanos.



"No me parece que esté de más", ha señalado Barreda en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, donde ha resaltado la importancia de hacer "pedagogía política" en un momento en el que se "está revisando todo" por la crisis económica. "¿Por qué no hacerlo?", ha añadido.



A su parecer, no debe haber situaciones de privilegio y cuanto más se clarifiquen las cosas, "mejor". En este sentido, ha recordado que, en el actual contexto de crisis, se está pidiendo un sacrificio a la población, lo que exige ser "muy cuidadoso". "Extremar ese cuidado nunca está demás", ha indicado.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, no ha querido pronunciarse sobre la necesidad de que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, desvele antes de las elecciones municipales y autonómicas si se presentará o no a la reelección.



En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Barreda se ha limitado a acusar al Partido Popular de "tergiversar" el sentido democrático de la participación ciudadana, así como a recordar la importancia que tienen las elecciones para cualquier pueblo español o para cualquier comunidad.



"El PP pretende que el 22 de mayo se elijan otras cosas", ha criticado el presidente manchego, quien considera que el partido liderado por Mariano Rajoy ha puesto "de moda" culpar al estado de las autonomías "de todos los males", tal y como demuestran las declaraciones en las que el ex presidente del Gobierno José María Aznar pedía la recuperación de toda España y no sólo del Gobierno.



Barreda se ha desmarcado así del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que han coincidido en la necesidad de que Zapatero desvele la incógnita sobre su futuro antes de las elecciones del 22-M.



También a principios de esta semana, el ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui, se mostró convencido, durante su participación en los Desayunos de Europa Press, de que Zapatero anunciará su decisión a finales de 2011, "no antes".



En otro orden de cosas, Barreda ha dicho que, durante la reunión de los 'barones' socialistas, ha visto a Zapatero "muy decidido y animado" a poner en marcha las reformas que necesita el país. "Creo que está muy bien que cuando alguien cree firmemente en algo haga lo posible para llevarlo a cabo", ha indicado.



En cuanto a las declaraciones de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, sobre la "administración de la cultura de la muerte" del PSOE, Barreda ha considerado estas palabras una "barbaridad" y ha lamentado que otros miembros del PP no lo admitan.