Aznar presentará una demanda contra el diario 'El País' por una información sobre el caso Bárcenas

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dado instrucciones a sus abogados para que presenten una demanda de protección del derecho al honor contra el diario 'El País' por atribuirle "supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP". Aznar ha informado de esta decisión en un comunicado remitido por la fundación que preside, FAES, en el que hace referencia a una noticia publicada por ese medio de comunicación el pasado sábado.

En esta información, El País, que citaba fuentes del entorno de los extesoreros del PP, aseguraba que fue Aznar el que ideó el sistema de cobro de sobresueldos en dinero negro, porque "no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP". "Entonces se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero 'que no tributase'. Y se instaló un sistema por el que se abonaba, sólo a los principales dirigentes, un sobresueldo que no declaraba el partido al fisco, por lo que el perceptor tampoco estaba obligado a hacerlo", aseguraba este diario.

El presidente de honor del PP añade en su comunicado que también ha ordenado a sus abogados el estudio de cuantas acciones legales procedan contra los responsables de imputaciones que atenten contra su honor.