José María Aznar rompió su silencio en Antena 3 de la mano de Gloria Lomana. Fue en diciembre y con motivo de la presentación de su libro cuando el expresidente visitó esta vez a Susanna Griso en Espejo Público, desde entonces, la actualidad política ha adquirido diferentes nombres propios que coinciden con los seis bloques en los que se dividió esta entrevista en la que la Directora General de Antena 3 Noticias estuvo acompañada de Francisco Marhuenda y Victoria Prego. Aquí puedes volver a verla.

"Rotundamente no, no cobré sobresueldos como presidente"

Sin rodeos, Gloria Lomana comenzó su entrevista con una pregunta directa: ¿cobró sobresueldos durante su etapa como presidente del Gobierno? También de manera tajante, José María Aznar contestó: "Rotundamente no".

"Solo percibí la retribución que me correspondía", recalcó el expresidente, que además aseguró que fue "muy meticuloso en la presentación de las cuentas". "Pedí a Hacienda que me estableciese una renta por vivir en el Palacio de la Moncloa", aseveró. Además, quiso dejar claro que las declaraciones de la renta son por naturaleza confidenciales, pero que no tiene ningún problema en explicar sus declaraciones, ni el patrimonio. "Lo puedo explicar desde el primer euro hasta el último", dijo.

José María Aznar insistió en que no ha tenido "en nigún momento, ningún conocimiento" sobre la presunta financiación irregular del PP. Además, aclaró: "Siempre que he tenido conocimiento de algún caso de financiación irregular he actuado con contundencia". Después, dejó en el aire una situación que aseguró encontrarse a su llegada a la Moncloa. "Los únicos sobres que yo he conocido son los de los fondos reservados que llegaban a diario". "Eso se terminó con mi llegada", concluyó.

"El castigo a las clases medias está siendo muy alto. Hace falta bajar los impuestos"

Su tono más crítico fue contra el grupo de comunicación que ha publicado las últimas informaciones sobre el 'caso Bárcenas' y que en esta ocasión lo salpicaban personalmente, con acusaciones de que la trama Gürtel podría haber pagado alguna factura de la boda de su hija. Antes de su entrevista en Antena 3, su esposa y alcaldesa de Madrid, Ana Botella manifestó al respecto : "La duda ofende".

En el plató de Antena 3, José María Aznar se limitó a decir que "es una mala información, cuyo origen está bastante localizado", para añadir que ese invitado al que se refiere era un "invitado personal por parte del novio a la boda del que no se conocían otras actividades". "¿Cómo se puede decir que se han recibido regalos de una trama criminal y delictiva?", recalcó.

La corrupción fue el bloque principal de la entrevista y en él apareció también el nombre de Miguel Blesa. Aznar le mostró su apoyo al expresidente de Caja Madrid, que el pasado fin de semana salió de prisión tras abonar la fianza impuesta por el juez Silva. "No he visto que le acusen de cometer ningún delito", dijo Aznar.

Gestión de Rajoy

"El castigo a las clases medias está siendo muy fuerte. España necesita una reforma fiscal profunda", manifestó. Además, opinó que "hace falta bajar los impuestos".

"No he visto que acusen a Blesa de ningún delito"

La "herencia recibida" hizo también acto de presencia y tras augurar que el "Partido Socialista está desaparecido" el expresidente tendió un brazo a Mariano Rajoy y aseguró que desea "que acierte en sus decisiones".

Al final de la entrevista, Gloria Lomana sacó a colación unas supuestas declaraciones del expresidente en las que aseguraba que volvería a la política "si España estaba desesperada". Al respecto, Aznar no fue muy concreto, pero afirmó: "Cumpliré con mi responsabilidad, mi conciencia, mi partido y mi país".