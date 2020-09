Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid limitará a 10 personas las reuniones y hará dos millones de test rápidos

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en RNE ha descartado el confinamiento de Madrid y ha apelado a la responsabilidad individual, así como a no confiarse antes la situación de los rebrotes por el coronavirus. Asimismo, ha informado de algunas medidas del denominado Plan Retorno, del que ofrecerá detalles el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa en la Puerta del Sol este viernes.

Entre dichas medidas, que se revisarán cada quince días, destaca la limitación de diez personas en las reuniones en espacios públicos y privados, y limitaciones de aforo más estrictas en bodas, velatorios y espectáculos. Además, ha señalado que se ampliará la oferta de los hoteles medicalizados que, en esta ocasión, serán para "personas que den positivo y necesiten" hacer cuarentena fuera del hogar para no poner en peligro a sus familiares. También, ha avanzado que la Comunidad de Madrid realizará dos millones de pruebas rápidas, "que en quince minutos podrán darte los resultados".

"Entre todos y con subvenciones y ayudas a los sectores a los que estamos afectando, pronto recuperaremos el pulso", ha manifestado. Además, ha insistido en que, mientras no haya una vacuna, habrá que "resistir" y, mientras tanto, "apoyar a los empresarios y a los autónomos". Considera que la mayoría de los restaurantes y comercios son seguros y apunta: "La vida tiene que seguir con mucha responsabilidad, con mascarillas, pero tenemos que seguir avanzando porque si no económicamente esto va a ser todavía mucho peor".

Manifiesta que se pone a disposición de las comunidades autónomas para ayudar y destaca que las administraciones están obligadas a estar coordinadas, por eso, "si el presidente de Asturias" o el de Andalucía "necesitan material, estrategia o ideas", siempre se las dará y "nunca" hará comentarios que "ofendan a nuestros ciudadanos".

Sobre las declaraciones de García Page

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestó este miércoles que "el 80% de los casos de coronavirus de Castilla-La Mancha vinieron de la bomba radiactiva vírica de Madrid". Sobre ello, Ayuso destaca que no entiende "de terruños" durante una pandemia y que no hay ninguna comunidad radiactiva. "No hubiera dicho eso de Aragón o Cataluña en verano. Estamos para ayudarnos", señala.

Fusión Bankia y CaixaBank

Bankia y CaixaBank estudian una posible fusión de ambas entidades, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De llegar a producirse la unión de la entidad madrileña Bankia con la catalana sería la mayor operación en el sector bancario español en las dos últimas décadas.

En referencia a esta noticia, Ayuso indica que "todo lo que sea o pudiera ser pérdida de empleo nos preocupa". Asimismo, comenta que actualmente cada entidad bancaria y empresa "se va adaptando a las circunstancias sobrevenidas que estamos soportando", y ha mostrado su deseo en que "todo vaya bien" por el "beneficio de la economía, de los clientes y de las operaciones" que penden de las entidades.