La AVT culpa al PSOE y a los sindicatos de la división en el 11-M

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, ha acusado este lunes a los sindicatos y al PSOE de ser los culpables de que la "división" haya vuelto "a aflorar" en el octavo aniversario de los atentados del 11 de marzo.



En una entrevista en la Cope, Pedraza ha criticado que no acudiera ningún representante ni del PSOE ni de los sindicatos al acto celebrado ayer por la AVT en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro.



"Ellos ahora dicen que los muertos son los suyos. Nunca han tenido muertos porque nunca han estado con nosotros. En estos ocho años anteriores ningún dirigente de ningún sindicato ni ninguno de todos los que salieron ayer gritando ha estado nunca con nosotros, con las víctimas", ha denunciado.



Asimismo, ha manifestado que "es curioso" que en esta ocasión, a diferencia de años anteriores, ningún dirigente socialista haya participado en el acto celebrado por la AVT. "Como ya no están en el Gobierno y ya no tienen que ponerse la careta, no apareció nadie ayer del PSOE", ha apostillado.



Sobre la reapertura de la investigación de los atentados del 11M a raíz del hallazgo de restos ferroviarios en un almacén de Villaverde, Pedraza ha asegurado que "si en el caso aparece un vagón y aparecen hallazgos que no estaban en el sumario, hay que hacer lo mínimo que es depurar culpas de todo lo que ha ocurrido". "Yo no estoy diciendo que ese vagón diga quien ha protagonizado el 11M pero hay que resolver", ha añadido.